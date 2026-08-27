Accidente en ruta 32: choque entre dos vehículos pesados provoca tránsito denso en el Zurquí

Un accidente entre dos vehículos pesados en el kilómetro 33 de la ruta 32 provoca tránsito denso en ambos sentidos durante la mañana de este jueves.

Un accidente entre dos vehículos pesados provoca tránsito denso la mañana de este jueves 27 de agosto en la ruta 32, a la altura del Zurquí.

La Cruz Roja Costarricense confirmó que el incidente ocurrió en el kilómetro 33 y que, de manera preliminar, se reporta un paciente. Por el momento no se ha informado sobre su condición.

A eso de las 5:40 a. m., conductores que circulaban por la carretera reportaron que el tránsito se encontraba detenido después del punto donde se abren los dos carriles provenientes en la zona conocida como el Descanso, en sentido hacia Limón.

Los reportes de usuarios de la carretera señalan además tránsito denso en ambos sentidos, por lo que quienes se desplazan por la zona enfrentan demoras durante las primeras horas de la mañana.

El accidente no es la única situación que afecta la circulación. Conductores también informaron de paso regulado en el sector del río Sucio y de un árbol caído después de ese punto.

En la parte baja de la ruta se registraron lluvias durante la mañana. Sin embargo, cerca de las 5:40 a. m., usuarios indicaron que la intensidad había disminuido.