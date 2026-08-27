Sucesos

Accidente en ruta 32: choque entre dos vehículos pesados provoca tránsito denso en el Zurquí

Cruz Roja reportó inicialmente un paciente por el choque ocurrido en el kilómetro 33; conductores informan de paso lento en ambos sentidos

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Por Cristian Mora

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Accidente ruta 32
Un accidente entre dos vehículos pesados en el kilómetro 33 de la ruta 32 provoca tránsito denso en ambos sentidos durante la mañana de este jueves. (Waze Costa Rica/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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