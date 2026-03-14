Accidente en ruta 32: reportan vuelco de vehículo cerca del puente sobre el Río Sucio

El vuelco del vehículo fue reportado en la ruta 32, cerca del puente sobre el río Sucio, en el Parque Nacional Braulio Carrillo.

Un vehículo se volcó este sábado en la ruta 32, en el sector del Parque Nacional Braulio Carrillo, cerca del puente sobre el río Sucio, según reportó la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el informe preliminar, el incidente ocurrió aproximadamente un kilómetro después del puente sobre el río Sucio, en sentido hacia San José.

Unidades de emergencia se desplazaron al sitio para atender la situación. En lugar, la Cruz Roja atendió a dos personas que que quedaron prensadas dentro del vehículo.

El sector donde ocurrió el vuelco corresponde a uno de los tramos más transitados de la ruta 32, carretera que conecta el Valle Central con la provincia de Limón.