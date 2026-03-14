El País

Accidente en ruta 32: reportan vuelco de vehículo cerca del puente sobre el Río Sucio

Cruz Roja atendió a dos personas en el accidente

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Por Cristian Mora
Vuelco de vehículo ruta 32
El vuelco del vehículo fue reportado en la ruta 32, cerca del puente sobre el río Sucio, en el Parque Nacional Braulio Carrillo. (Braulio Carrillo. Ruta 32 - CR/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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