Sucesos

Accidente en aeropuerto Tobías Bolaños: aeronave registra explosión en el tren de aterrizaje

Una aeronave con dos ocupantes tuvo una explosión en su tren de aterrizaje al llegar al aeropuerto en Pavas

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
03/07/2025. Aeropuerto Tobías Bolaños. Pavas, San José. Fotografía: Lilly Arce
Problemas para aterrizar generó alerta en el Tobías Bolaños. Fotografía: Lilly Arce (Lilly Arce/Lilly Arce)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Tobías BolañosAlertaBomberos
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.