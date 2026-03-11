Accidente en aeropuerto Tobías Bolaños: aeronave registra explosión en el tren de aterrizaje

Una aeronave pequeña con dos personas a bordo registró un percance este miércoles al momento de aterrizar en el Aeropuerto Internacional Tobías Bolaños, en Pavas, San José.

Según el reporte preliminar del Cuerpo de Bomberos, la aeronave presentó una pérdida de potencia y, durante la maniobra de descenso, se registró una explosión en el tren de aterrizaje izquierdo.

A pesar de la emergencia, los dos ocupantes que viajaban en la aeronave resultaron ilesos.

Unidades de Bomberos se desplazaron al lugar y permanecen en la escena atendiendo la situación para asegurar la zona.

Por el momento, no hay detalles sobre las causas específicas de la falla.