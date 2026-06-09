Accidente de buseta contra paredón deja una adulta grave; ocho menores de edad resultaron ilesos

La paciente adulta fue trasladada a la Clínica de Tarrazú para su atención.

Una buseta que transportaba a menores de edad se salió de la vía y se estrelló contra un paredón la mañana de este martes en Llano Bonito de León Cortés, en San José, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

La alerta fue atendida a las 11:49 a. m. Los paramédicos atendieron a un total de nueve personas en el sitio del accidente.

De acuerdo con el reporte oficial, ocho menores resultaron ilesos y fueron atendidos en condición estable en el lugar, sin requerir traslado a centros médicos.

Sin embargo, una mujer fue trasladada a la Clínica de Tarrazú en condición urgente.