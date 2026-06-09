Sucesos

Accidente de buseta contra paredón deja una adulta grave; ocho menores de edad resultaron ilesos

Accidente ocurrió en León Cortés.

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Por Libia Solano Meza
Material exclusivo para La Teja Imagen con fines ilustrativos/ Foto: Cruz Roja Costarricense
La paciente adulta fue trasladada a la Clínica de Tarrazú para su atención.







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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