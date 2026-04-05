Sucesos

Crecida del río dejó a 12 personas atrapadas en Cartago: así fue el rescate

Cruz Roja y Bomberos rescataron a cuatro personas tras crecida de río en Cartago, mientras que las demás salieron por sus propios medios.

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Por Yucsiany Salazar
Accidente acuático - Cruz Roja
Equipos de rescate trabajaron en el río Macho, en Orosí, para poner a salvo a varias personas aisladas tras la crecida repentina del caudal. (Cruz Roja/Cruz Roja)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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