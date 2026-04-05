Crecida del río dejó a 12 personas atrapadas en Cartago: así fue el rescate

Equipos de rescate trabajaron en el río Macho, en Orosí, para poner a salvo a varias personas aisladas tras la crecida repentina del caudal.

Un total de 12 personas quedaron atrapadas en el río Macho, en Orosí, en Cartago, tras el aumento repentino del caudal, según informó la Cruz Roja Costarricense.

Según el reporte preliminar, la emergencia fue reportada pasadas las 11:00 a. m. de este domingo 5 de abril, cuando se alertó que las 12 personas habían quedado atrapadas sobre unas piedras en medio del río.

Cruz Roja atiende accidente acuático en Cartago

Al llegar al sitio, se detectó que había varios grupos de personas aisladas a lo largo del cauce.

“En ayuda de bomberos se trabaja y se hace la extracción de un total de cuatro personas. El resto de personas que se han reportado salieron por sus propios medios”, explicó Rigoberto Segura, subcoordinador operativo regional de la Cruz Roja.

Para la atención del incidente, se movilizaron más de 15 cruzrojistas y al menos seis vehículos, en coordinación con el Cuerpo de Bomberos.

Durante la Semana Santa, se reportan más de 73 emergencias acuáticas en el país, según estadísticas de la Cruz Roja.