Abríguese: empuje frío y vientos de hasta 85 km/h impactarán Costa Rica este lunes

Este lunes se esperan vientos intensos, cielos parcialmente nublados y aumento de nubosidad en el Caribe y zona norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) advirtió que el empuje frío N.° 9 afectará al país este lunes 12 de enero.

Según el pronóstico, las ráfagas podrían alcanzar los 85 km/h en el Pacífico Norte y los 60 km/h en el Valle Central, con posibles valores más altos en las zonas montañosas. Esta situación provocará cielos parcialmente nublados y un incremento paulatino de la nubosidad en el Caribe, la zona norte y las montañas del Valle Central.

En contraste, en las regiones del Pacífico y en las zonas bajas del Valle Central predominará el cielo con pocas nubes durante la mayor parte del día.

Valle Central: Las madrugadas presentarán temperaturas frescas y cielos con escasa nubosidad. En la tarde, se anticipa nubosidad parcial sin lluvias. San José registrará una temperatura mínima de 15,4 °C y una máxima de 24 °C.

Pacífico Norte: El cielo permanecerá despejado y con viento fuerte a lo largo del día. Liberia alcanzará una temperatura máxima de 33,6 °C y una mínima de 20,5 °C, mientras que en Nicoya los termómetros marcarán hasta 34,6 °C.

Pacífico Central: Se observarán cielos parcialmente nublados durante la tarde, sin precipitaciones relevantes. Parrita tendrá una mínima de 20,7 °C y una máxima de 30,8 °C.

Pacífico Sur: Predominará la nubosidad parcial desde la mañana hasta la noche. Golfito mantendrá temperaturas entre los 22,9 °C y los 32,3 °C.

Caribe Norte: La jornada iniciará con nubosidad parcial y se espera que aumente durante la noche. Guápiles mostrará valores entre los 20,4 °C y los 26,5 °C.

Caribe Sur: Se prevé un día con cielos parcialmente nublados a nublados, especialmente hacia la noche. Limón alcanzará una temperatura máxima de 27,9 °C, con una mínima de 21,2 °C.

Zona norte: Esta región enfrentará vientos persistentes en las zonas montañosas y cielos parcialmente nublados a lo largo del día. Ciudad Quesada marcará una mínima de 18,8 °C y una máxima de 25,2 °C.

El IMN destacó que estos vientos forman parte de una situación típica de enero y que las condiciones secas en el Pacífico favorecerán temperaturas elevadas durante el día.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:56 a. m. y se ocultará a las 5:33 p. m. La luna saldrá a las 12:47 a. m. y se pondrá a las 12:39 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.