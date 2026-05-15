Sucesos

¿Qué pasará con la sospechosa de agredir a un bebé en Nicoya? Fiscalía detalla medida

PANI pide no reproducir el video

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Por Yucsiany Salazar
El bebé de seis meses se encuentra hospitalizado, según confirmó el PANI.
El bebé de seis meses se encuentra hospitalizado, según confirmó el PANI. (Captura de pantalla/Captura de pantalla)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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