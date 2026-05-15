¿Qué pasará con la sospechosa de agredir a un bebé en Nicoya? Fiscalía detalla medida

La Fiscalía confirmó la apertura del expediente 26-0006470-0414-PE, contra una mujer de apellido Vargas, sospechosa de agredir un bebé de seis meses en Nicoya, Guanacaste.

A Vargas se le investiga por el presunto delito de abuso de la patria potestad, regulado en el artículo 188 del Código Penal.

“A solicitud de la representación fiscal, el Juzgado Penal de la localidad ordenó contra la imputada la medida cautelar de prohibición de acercarse a la víctima, por un plazo de seis meses. Además, dispuso que el Juzgado de Familia resuelva lo correspondiente a la custodia de la persona menor de edad ofendida", confirmó la Fiscalía de Nicoya.

El caso habría ocurrido a principios de mayo. En un video se escucha a una mujer hablando mientras el menor permanece acostado en una cama.

“Ahí seguirá mae, ahí está, desde que yo te mandé el video, desde el 1°, y que ahí seguirá”, dice la mujer en el video, mostrando al bebé mientras lloraba.

“Si quiere chupón que venga agarrarlo, que está ahí”, dijo, a la vez que enseñaba el chupón sobre un mueble, lejos del alcance del menor, que todavía no puede caminar. Luego, lo tomó al bebé del brazo y lo trasladó lo trasladó hasta un coche afuera de la vivienda.

Abogado pide no compartir el video

El video generó indignación en redes sociales, donde los usuarios piden que se haga justicia. No obstante, Rodolfo Meneses, abogado del Patronato Nacional de la Infancia (PANI), hizo un llamado a la ciudadanía de que no comparta el video, en respeto a la confidencialidad del caso y el honor del menor de edad.

El menor actualmente está hospitalizado y, cuando sea dado de alta, quedará bajo la custodia de su papá, según confirmó el PANI.

Mientras que, las hermanas de 9 y 16 años se ubicaron con recursos familiares, bajo medida de protección de cuido provisional.