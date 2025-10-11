Sucesos

Abogado de finquero que grabó su propio homicidio: ‘Mi consejo fue que grabara todo’

Litigante explica que la recomendación la hizo ante las constantes amenazas que recibía el ofendido

Por Christian Montero
Un hombre de apellido Cambronero fue acusado por la fiscalía de Osa por el homicidio del finquero Reymer Novo Espinoza, tras una disputa por un mecate, el fallecido grabó con su celular el momento del ataque con un revolver.
Un hombre de apellido Cambronero fue acusado por la Fiscalía de Osa por el homicidio del finquero Reymer Novo Espinoza, tras una disputa por un mecate, el fallecido grabó con su celular el momento del ataque con un revolver. (Foto: cor/Foto: cortesía)







