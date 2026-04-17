Sucesos

Abogado cuestiona circunstancias en que murió estadounidense sospechoso de femicidio; pide investigación de ‘extrema urgencia’

Litigante solicitó a Fiscalía abrir investigación de ‘extrema urgencia’.

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Agentes del OIJ recopilaron indicios dentro de la vivienda allanada en Santa Cruz, entre ellos una hoja de metal, además de prendas y otros objetos que serán analizados como parte de la investigación por homicidio.
El femicidio de la ciudadana argentina Florencia Candendo ocurrió el 1.° de febrero. El OIJ allanó la propiedad del estadounidense Ryan Page donde ubicó varios indicios. (OIJ/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
EstadounidenseFlorencia CandendoRyan T. Page
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.