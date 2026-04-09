Sucesos

A tres semanas de dejar la Presidencia, Rodrigo Chaves reconoce crisis de homicidios que minimizó en el 2023

En 2023 culpó a medios de comunicación de querer “hacer ver” el problema como una crisis.

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Por Christian Montero
Visita presidente Nayib Bukele
El presidente Rodrigo Chaves, reconoció este miércoles la crisis de homicidios que afecta al país, pese a que la minimizó en 2023. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Rodrigo ChavesHomicidiosCrisis de inseguridad
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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