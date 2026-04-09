A tres semanas de dejar la Presidencia, Rodrigo Chaves reconoce crisis de homicidios que minimizó en el 2023

El presidente Rodrigo Chaves, reconoció este miércoles la crisis de homicidios que afecta al país, pese a que la minimizó en 2023.

Hace tres años, el mandatario Rodrigo Chaves Robles descalificó a quienes hablaban de una crisis de homicidios en Costa Rica, pero este 8 de abril, a tres semanas de dejar la Presidencia, el gobernante reconoció la existencia de la crisis.

“Desde principios del 2023, el pueblo de Costa Rica se empezó a preocupar por la seguridad ciudadana, por la crisis de homicidios que estábamos sufriendo y que estaba avanzando”, dijo Chaves este miércoles en Zapote.

La declaración contrasta con lo que el mandatario aseveró el 12 de abril de 2023, cuando minimizó el panorama de violencia: “La situación de los homicidios de Costa Rica es inaceptable, causa indignación, pero no es una situación nueva.” En esa misma conferencia, responsabilizó a medios de comunicación de tratar de “hacer ver como una crisis” la problemática que se vivía.

Contexto

El pronunciamiento del 2023 surgió a raíz de una consulta sobre cinco propuestas de ley que el Ejecutivo impulsaba para atacar la criminalidad, cuyas cifras desde el 2022 mostraban una tendencia preocupante; ese año Costa Rica registró 654 crímenes.

En esa conferencia, el presidente evitó señalar responsables directos: “No quiero echarle la culpa a los jueces, no quiero echarle la culpa a la Asamblea Legislativa, no quiero echarle la culpa a nadie, esto es un ecosistema”, afirmó.

En enero de 2023, Chaves dijo en relación con los homicidios, que su gobierno debía medirse por lo que ocurriera a partir ese mes. Ese año terminó siendo el más violento en la historia del país: el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) reportó 905 asesinatos. Luego, en el 2024, hubo 876 y, en el 2025, la Policía Judicial registró 870.

Rodrigo Chaves minimizó en abril 2023 que el país tuviera una crisis por homicidios

Contradicción

Este miércoles, Chaves sostuvo que en abril de 2023 su gobierno llevó “seis proyectos de ley” al Congreso para atender la inseguridad. El mandatario aseguró que “los archivaron todos bajo el pretexto de la filosofía garantista, abracitos a quienes pegan balacitos.” Sin embargo, el 22 de noviembre de ese mismo año, fue el propio mandatario quien le pidió a la entonces ministra de la Presidencia, Natalia Díaz, desconvocar esas mismas iniciativas.

Chaves cerró su intervención de este miércoles señalando que, si bien la población tiene varias preocupaciones, la seguridad “es la número uno en la mente de los costarricenses”, en línea con encuestas recientes que colocan ese tema como la principal inquietud ciudadana, tal y como lo han consignado consultas del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (UCR).