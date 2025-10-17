Sucesos

4 encapuchados incendian en Pavas vehículo robado en Siquirres

Bomberos pudo contener el fuego

Por Sebastián Sánchez
A eso de las 7:10 p.m., las autoridades recibieron una alerta sobre un vehículo en llamas en el sector conocido como La Piedra del Indio, en Pavas.
Vehículo es incendiado en Pavas. Foto con fines ilustrativos). Archivo/La Nación. (Bomberos de Costa Rica/Cortesía)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

