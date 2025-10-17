4 encapuchados incendian en Pavas vehículo robado en Siquirres

A eso de las 7:10 p.m., las autoridades recibieron una alerta sobre un vehículo en llamas en el sector conocido como La Piedra del Indio, en Pavas, San José.

Según fuentes policiales, al sitio acudieron unidades del Cuerpo de Bomberos, que lograron controlar el fuego en un automóvil. Según testigos, el vehículo habría sido abandonado y posteriormente incendiado por cuatro personas encapuchadas que huyeron hacia el sector de Los Ranchos.

Posteriormente, la policía confirmó que existía una denuncia por el robo del carro interpuesta horas antes en la subdelegación regional de Siquirres. Agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) asumieron la custodia de la escena y la investigación.