Todo lo que necesita saber para disfrutar del concierto de Gilberto Santa Rosa

La fiesta de la salsa se vivirá este viernes 22 de noviembre con el concierto que el puertorriqueño Gilberto Santa Rosa presentará en Costa Rica.

El Caballero de la Salsa llevará a Parque Viva su espectáculo Auténtico, show en el que repasará sus grandes éxitos e interpretará las nuevas canciones de su más reciente disco de estudio.

Todo está listo para que la cita con el boricua sea bailable y romántica, y que sus fans costarricenses disfruten de la buena salsa y de esos boleros que han sido parte fundamental de su trayectoria como intérprete.

Este reencuentro con Costa Rica tiene un gran significado para el salsero, ya que considera a nuestro país como un lugar que jamás pensó conquistar con su música.

“Cuando empecé con mi proyecto, Costa Rica no estaba en el panorama porque no sabía que escuchaban salsa, y menos la mía. Entonces empecé a ir y a ganar adeptos ahí. La verdad es que nos encanta ir, nos tratan muy bien, he tenido muy buenas experiencias en Costa Rica”, expresó el cantante en una entrevista con La Nación publicada hace unos días.

Desde sus inicios, la relación de Santa Rosa con nuestro país ha sido intensa, tanto que está esperando con ansias su retorno para disfrutar de comida típica costarricense. Según la producción del show, el artista desea volver para degustar un sabroso casado típico como cena, pero también se antoja de crema de ayote, ensalada rusa, plátanos maduros, picadillo de papa y hasta prestiños.

Detalles del concierto de Gilberto Santa Rosa en Costa Rica

Para quienes aún no se han decidido a asistir a esta presentación, todavía quedan algunas entradas a la venta en el sitio smarticket.net.

Las localidades y precios son:

Golden Circle (de pie): $144.

400 General: $120.

500 General: $96.

Gramilla: $60.

Y para aquellos que ya están listos para bailar hasta que el cuerpo no aguante, estos son algunos detalles importantes a tomar en cuenta para disfrutar al máximo del show, que será en el Anfiteatro Coca-Cola del Parque Viva, en La Guácima de Alajuela.

Primero, es importante saber que Santa Rosa cantará por tres horas, así que se recomienda llegar al recinto con tiempo para no perderse ningún detalle. El artista tiene programado subir al escenario a las 7 p. m.

El último concierto de Gilberto Santa Rosa en Costa Rica fue en agosto del 2022. El salsero ahora regresa con su show 'Auténtico' a Parque Viva. (Albert Marín)

Las puertas del parque abrirán a las 4 p. m. para el ingreso del público. Arceyut Producciones, encargada del montaje del concierto, informó de que desde esa hora y hasta las 6 p. m. habrá concursos de baile, premios y coreografías para que el público que llegue temprano pueda disfrutar de la espera de la mejor manera. El Anfiteatro Coca-Cola abrirá a las 5 p. m.

En Parque Viva habrá venta de comidas y bebidas para todos los gustos, además de servicio de parqueo con precios de ¢6.000 para automóviles y ¢3.000 para motocicletas. Estos servicios se pueden pagar con tarjeta, en efectivo o con dispositivos Compass.

Si viaja en vehículo propio o transporte privado, puede llegar por la Ruta 27 o la Ruta Próspero Fernández, desde Alajuela o Belén. Para mayor comodidad, se recomienda usar la aplicación Waze e ingresar las palabras clave “Parque Viva”. Así podrá elegir entre las direcciones directas a los accesos 1, 2, 3 y 4.

En caso de que prefiera viajar en transporte público, debe de tomar un bus de la línea Tuasa hacia Alajuela en la terminal ubicada al costado norte del parque La Merced, en San José. Al llegar a Alajuela, debe abordar el autobús que va hacia Rincón Herrera, el cual lo llevará hasta la parada de Parque Viva.

Para garantizar la seguridad y comodidad de todos los asistentes, está prohibido ingresar con los siguientes objetos: aerosoles, armas, alimentos y bebidas, bancos, baterías externas, binoculares, botellas, mochilas, drogas, encendedores, monedas, objetos punzocortantes, perfumes, selfie sticks, sillas plegables, vapeadores y vasos.

