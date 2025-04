Reik en Costa Rica: Bibi habla de sus fans, el concierto y su conexión con el país

La relación de Reik con Costa Rica es como un amor de juventud, suele durar para toda la vida. Los costarricenses y los mexicanos se conocieron siendo unos chiquillos, la música los enamoró, fortalecieron la relación y ahora, después de muchos años, el romance sigue intacto. Eso quedará demostrado este sábado 3 de mayo, cuando el trío vuelva a nuestro país para cantarle a sus más fieles seguidores.

El tour Panorama, en el que los mexicanos cantan los temas de su nuevo disco, pero en el que también echan mano de aquellos temas con los que conquistaron corazones en el pasado, es el que los trae de regreso a suelo costarricense. Esta cita se cumplirá apenas dos años después de que cantaran aquí en el festival Picnic 2023.

Esta vez la audiencia y la tarima serán para ellos solos, como cuando los novios se encuentran en una cita romántica para recordar buenos tiempos: así le harán frente al presente y al futuro de la relación.

El espectáculo será en el Centro de Eventos Pedregal y todavía quedan entradas a la venta en el sitio eticket.cr (los precios van desde los ¢35.000 hasta ¢120.000).

Para calentar motores de cara a este concierto, el guitarrista Bibi Marín habló con La Nación sobre el recital, su carrera personal y también de Panorama, su nuevo disco.

A continuación, un extracto de la entrevista.

-¿Qué pueden esperar los costarricenses de este concierto?

-Es una montaña rusa de emociones. Vamos a tocar desde la canción más nueva hasta las más viejas, las baladas y las bailables, las colaboraciones y los experimentos. Habrá diferentes versiones y un momento acústico. Nos gusta tener un espectáculo muy dinámico.

-Esta relación de Reik con Costa Rica es de muchísimos años, de cariño y de admiración mutua...

-Sí, definitivamente los costarricenses son gente muy bella, muy cálida, muy amigable y muy amorosa. Todo eso se nota desde que pones un pie en el aeropuerto. Estamos muy contentos de regresar, esta vez con la gira Panorama, que estamos muy felices de presentarles. Tenemos casi el 100% de seguridad de que va a ser un éxito con el público.

-El disco Panorama es algo muy interesante. En el álbum hacen una experimentación y un análisis de su esencia, pero demuestran la madurez y versatilidad. ¿Cómo lo abordaron ustedes?

-Es como lo comentas, entre un análisis y una oda a nuestros inicios, a los primeros discos, a esas canciones que funcionaron al principio. La intención de Panorama es regresar al pop, y digo regresar porque estuvimos como ocho años haciendo una experimentación en la que nos adentramos en la actualidad que por mucho tiempo nos tuvo en lo urbano.

En entrevista con 'La Nación', Bibi de Reik reconoció que el grupo está ansioso por volver a cantarles a sus fans en concierto en Costa Rica. (Instagram)

“Como banda pop creemos que nuestra responsabilidad es mantenernos actuales, reflejar un poco el contexto musical tanto de nuestro país como del mundo entero. Por lo menos esa fue nuestra interpretación y justo lo que hicimos en esa etapa. Pero en Panorama terminamos con eso y regresamos al pop 100%.

-Reik y sus fanáticos han crecido juntos a lo largo de los años, ¿cómo han vivido ustedes como artistas esta conexión?

-Es algo muy curioso porque tal vez en el imaginario popular Reik sigue siendo una banda juvenil. Sí, tenemos eso adentro del corazón; sin embargo, hay familias, crecimiento personal y más responsabilidades.

“Justamente estamos en este momento en un dilema de que tenemos que ser actuales, pero al mismo tiempo ya estamos grandes. Ya tenemos más de 40 años y no podemos seguir sonando como una banda juvenil con letras de chavos de 20. Ya no somos esas personas, no somos esos artistas (...) Hay que reflejar nuestros 40 bien vividos.

-Sin embargo, en esa madurez también han sabido conquistar a nuevos públicos...

-Ese es un factor más en la ecuación: ¿cómo vamos a sonar?, ¿qué vamos a hacer? Porque tampoco queremos sonar como una banda de señores grandes. Afortunadamente, entre lo que hacemos y las colaboraciones, tratamos de resolver creativa y artísticamente para seguir llegando a nuevas generaciones y seguir acaparando al público que ha crecido con nosotros.

