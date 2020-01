“Buenas noches, Costa Rica. No, perdón, lo dije mal. Buenas noches, Costa Rrrrrica. Estamos encantados de estar aquí con ustedes esta noche. Han pasado demasiados años desde la última vez que estuvimos aquí en vivo, lo bueno es que como hace mucho no venimos pues les traemos un show especial con canciones que no han oído; vamos a bailar, vamos a cantar, vamos a llorar. Vamos a hacer de todo esta noche”, dijo Jesús en su primer contacto con el público del Parque Viva.