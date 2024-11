La nada feliz noticia en común que tuvieron Paquita la del Barrio, UB40 y Bad Gyal

Varios conciertos programados para el 2024 en Costa Rica han enfrentado cancelaciones, suspensiones e incluso cambios de fecha debido a diversas circunstancias, siendo los problemas de logística la razón principal mencionada por las productoras de los shows afectados.

Para tener los conceptos claros: una cancelación es cuando el concierto se descarta del todo; la suspensión se da cuando el espectáculo ya no se hará en la fecha prevista y su productor asegura que lo efectuará más adelante, sin necesariamente precisar cuándo sucederá, y la reprogramación es cuando se concreta el cambio de una fecha a la otra. Sea cual sea la circunstancia, la productora está en la obligación de reintegrar a sus clientes el dinero que pagaron por las entradas en preventa (ver recuadro).

Además, es común que se aluda a “causas de logística” para justificar la no realización de un show. Según un productor consultado para este trabajo, ese suele ser un eufemismo para no admitir que hubo una mala venta o falta de interés del público detrás de la decisión de no hacer el espectáculo.

Algunos de los espectáculos suspendidos en los últimos meses fueron los conciertos de El Gran Combo de Puerto Rico, Río Roma, Elefante con Los Prisioneros, y el tributo a Taylor Swift. Otras presentaciones, como las de Emmanuel y Gilberto Santa Rosa, cambiaron de fecha, mientras que en el caso de los recitales de Paquita la del Barrio, UB40 y Bad Gyal, se cancelaron definitivamente.

El Gran Combo y Río Roma se presentarían en el club Pepper’s, en Curridabat, los días 30 de octubre y 12 de noviembre, respectivamente, con la producción a cargo del equipo del propio recinto. Sin embargo, pocos días antes del primer espectáculo, se anunció en un comunicado que ambos shows serían suspendidos por “problemas de logística” y reprogramados en una fecha futura.

Algo similar ocurrió con el tributo Let’s Sing Taylor - A Live Band Experience, programado para el 5 de diciembre en el CIC ANDE, en Belén. Golden Entertainment, responsable del show en suelo tico, informó de que se suspendió también por “problemas de logística" y que se anunciaría una nueva fecha.

En ambos casos, las tiqueteras se encargarán de la devolución de los dineros de las entradas.

Una situación más complicada ocurrió con el concierto que ofrecerían los mexicanos de Elefante junto al guitarrista fundador de la banda chilena Los Prisioneros, el cual no pudo realizarse por motivos fuera del control tanto de la producción como de los artistas.

Este espectáculo estaba programado para el 24 de octubre en el club Pepper’s. El músico de Los Prisioneros y sus compañeros ya estaban en Costa Rica, pero en el caso de Elefante, el hermano de un miembro fundador de la banda falleció días antes, por lo que decidieron no llevar a cabo el evento.

Además de esta situación, se complicaron los temas de logística relacionados con el traslado de los artistas a Costa Rica, según confirmó Henry Salmerón, productor del show.

“Una cancelación o reprogramación nos afecta demasiado como empresa, tanto a nivel logístico como económico. Hay que realizar la devolución de los dineros de las entradas ya compradas; la productora asume el gasto de los cargos por servicio de las tiqueteras y los bancos. Además, están los temas de boletos aéreos, alimentación y hospedaje, como en este caso en el que Prisioneros ya estaba en Costa Rica", afirmó el productor.

Al consultarle sobre la posibilidad de realizar el concierto solo con Prisioneros, Salmerón comentó que “sería un engaño al público que pagó por ver a dos artistas", por lo que decidieron coordinar una nueva fecha para ambas agrupaciones a inicios del próximo año.

En el caso de Emmanuel y Gilberto Santa Rosa, producidos por Golden Entertainment y Arceyut Producciones, respectivamente, la decisión fue cambiar las fechas.

El guitarrista Claudio Nerea, fundador de Los Prisioneros, ya estaba en Costa Rica para dar un concierto junto a los mexicanos de Elefante, pero debido a la muerte de un familiar del grupo azteca, el concierto se suspendió. (Rodrigo Nunez M)

El mexicano tenía previsto cantar el 2 de agosto en Parque Viva, pero la fecha fue trasladada al 14 de febrero del 2025 en el Palacio de los Deportes, en Heredia, para evitar la coincidencia con la celebración del Día de la Virgen de los Ángeles.

Con el salsero puertorriqueño sucedió algo similar: Santa Rosa cantaría inicialmente el 5 de octubre en Parque Viva, pero ese mismo día estaba programado el concierto de Aventura con Romeo Santos en el Estadio Nacional, espectáculo que apelaba a la misma audiencia. Eso motivó a la productora a cambiar la fecha al 22 de noviembre, siempre en Parque Viva.

Otros espectáculos no lograron concretarse ni reprogramarse, como el de Paquita la del Barrio, que se presentaría en Parque Viva en el evento Noches de cantina junto a Edén Muñoz, bajo la producción de Arceyut Producciones.

“Situaciones ajenas a la artista y decisiones complejas en el desarrollo, diseño y logística del evento han llevado a cancelar la participación de Paquita la del Barrio", explicó la oficina de la artista.

Días después, se anunció que Muñoz tampoco se presentaría en el país, y el evento quedó cancelado.

Entre las cancelaciones de 2024 se encuentra también el concierto de UB40, que estaba programado para el 11 de mayo en Parque Viva, bajo la producción de Arceyut. La organización explicó en un comunicado que la cancelación se debió “a inconvenientes logísticos fuera de su control” que no pudieron resolverse, lo que llevó a ambas partes a dar al traste con el evento de mutuo acuerdo.

Una situación aún más complicada se vivió el 22 de marzo en el concierto de la española Bad Gyal, quien se encontraba ya en Parque Viva cuando su show fue cancelado apenas minutos antes de que saliera a escena.

La Fuerza Pública realizó una inspección previa y constató que las productoras a cargo del evento no habían cumplido con un requisito crucial: contar con una empresa de seguridad y tener 80 agentes en el recinto, motivo por el cual no se permitió la realización del espectáculo.

Ernesto Arceyut, de Arceyut Producciones, explicó que la mayoría de las cancelaciones o reprogramaciones de conciertos responden a bajas ventas. Sin embargo, aseguró que la mayoría de las productoras prefieren no hablar de este tema y justificar la no realización de un evento “por motivos de logística”.

El tributo 'Let’s Sing Taylor - A Live Band Experience' estaba programado para inicios de diciembre; sin embargo se pospuso debido a problemas de logística. (KATIE S/Cortesía)

“Hay contratos con artistas que en los cuales vos no podés develar que estás cancelando por un tema; eso también es importante que la gente sepa muchas veces no podemos decirlo así abiertamente porque el artista vive de una imagen, y cuando se cancela o la noticia es que se cancela por mala venta puede afectar el resto de tour y las posibles ventas del artista en otro momento”, dijo Arceyut.

La alta oferta de conciertos en Costa Rica y la inversión del público también influyen en la toma de decisiones.

Arceyut agregó que cancelar o posponer un concierto es un riesgo enorme para la empresa productora, pues se pierde dinero y hay muchos trámites que deben repetirse desde cero para reprogramar.

Se trató de conversar sobre el tema con los productores de Pepper’s y Golden Entertainment, en vista de los eventos suspendidos que han afrontado recientemente. El primero no contestó las llamadas que se le hicieron a su celular y la representante de Golden se encuentra fuera del país.

¿Qué hacer si se cancela o reprograma el concierto para el que compró entradas?

Cuando un espectáculo masivo se cancela, suspende o reprograma, los organizadores tienen responsabilidades que cumplir. Estas están reguladas por el artículo 35 de la Ley de Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor número 7472 y en su reglamento, en los artículos 138, 139 y 140.

Recibir el 100% del reembolso de la entrada es un derecho de los consumidores y una obligación del organizador en estos casos.

El procedimiento varía, dependiendo de si los tiquetes fueron comprados en efectivo o mediante transacción bancaria.

Los plazos no incluyen fines de semana ni feriados y comienzan desde la comunicación oficial de la cancelación. Si esto ocurre en un fin de semana o feriado, el conteo empieza al siguiente día hábil.

Además, los organizadores deben informar a la Dirección de Apoyo al Consumidor en un plazo de tres días hábiles para que este órgano supervise el proceso de reembolso.

En estos casos, la empresa deberá comunicar los cambios y ofrecer la devolución a quienes prefieran no asistir al espectáculo tras las modificaciones.

En marzo de este año la española Bad Gyal ya estaba en el recinto para su concierto en Costa Rica cuando la Fuerza Público lo canceló debido a que la producción no contaba con una empresa de seguridad privada en el show.

¿Qué pasa si no se cumple con el reembolso o los plazos?

Las personas afectadas pueden acudir a la Comisión Nacional del Consumidor, del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC). Las resoluciones de este órgano son de acatamiento obligatorio.

Aunque también pueden acudir a la vía judicial civil, este proceso es más costoso y lento, ya que requiere representación legal, respeto a los plazos judiciales y enfrenta la saturación de los juzgados en Costa Rica.

Si la empresa realiza el reembolso, pero no cumple con el plazo establecido por ley, el consumidor puede exigir una indemnización ante la Comisión Nacional del Consumidor del MEIC, siempre que se demuestre que se generó algún perjuicio.