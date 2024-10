El Gran Combo de Puerto Rico regresa a Costa Rica para celebrar a esta orquesta nacional

El Gran Combo de Puerto Rico vendrá a Costa Rica a presentar éxitos como 'Brujería' o 'Me liberé'. Foto: Cortesía

El Gran Combo de Puerto Rico regresará a Costa Rica el próximo 30 de octubre, cuando se presente en concierto en el Club Pepper’s, en Zapote. Esta vez, su presencia en suelo tico tiene un motivo especial: celebrar a una banda amiga.

El evento formará parte de la celebración del 23 aniversario de la Orquesta La Solución de Costa Rica, icónico conjunto que fundó y aún lidera Carlos Gutiérrez, el popular Pitusa. Las entradas ya están a la venta en www.eticket.cr y tienen un costo de $170 para la zona VIP y $125 para la zona Preferencial.

El Gran Combo de Puerto Rico y la Orquesta La Solución de Costa Rica tienen una estrecha relación desde hace décadas. La vinculación entre ambas agrupaciones surgió inicialmente entre Rafael Ithier (creador del grupo boricua) y Pitusa (padre del líder de La Solución).

“Nosotros conocimos a Pitusa (padre) porque nos presentamos en unos carnavales en Panamá. Ellos estaban tocando en el Unión Club de Panamá y nos fueron a ver. Entonces, Paco Navarrete, ¡que Dios lo tenga en la gloria!, se enamoró y dijo: ‘Yo quiero llevar al Gran Combo a Costa Rica’. Fuimos a San José, recuerdo. De ahí nació la hermandad”, contó Ithier en una entrevista a La Nación, en 2014.

En esa misma ocasión, el legendario salsero manifestó su aprecio por Costa Rica, país en el que se presentó por última vez en 2019, en el Salsa Fest.

“Costa Rica es un país bello; me encanta el clima, la cultura, la comida. Lo apreciamos mucho. La gente es muy hospitalaria con nosotros. Un país que uno lo mira con envidia porque ustedes tienen unas cosas tan chéveres y tan bonitas. Lo que no vuelvo a hacer más nunca es subir al (volcán) Irazú. Cuando llegué allá arriba me asusté y pensé: ‘Si tiembla acá arriba qué hacemos muchacho (risas)’”, aseguró.