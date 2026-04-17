Crítica de música: Dream Theater hizo lo que quiso con su virtuosismo instrumental

James LaBrie no tuvo una buena noche en Alajuela. El cantante de Dream Theater, de 62 años, empezó y terminó desafinado en el concierto que presentó la banda en Costa Rica.

Dream Theater tiene una canción de 23 minutos de duración con casi un centenar de cambios de métrica. Habrá a quienes esto les asuste, pero esa pieza, titulada A Change of Seasons, fue uno de los principales atractivos en su concierto en Parque Viva. En él, repasaron repertorio de sus 40 años de carrera.

La inclusión de A Change of Seasons , lanzado por la banda en 1995, era de lo más esperado por la audiencia, pero hubo muchas más cerezas en el pastel que ofreció el quinteto de metal progresivo. Lo más atractivo, quizá, era ver al grupo con su alineación más entrañable: James LaBrie en los vocales, John Petrucci en la guitarra, John Myung en el bajo, Jordan Rudess en los teclados y, en la batería, el cofundador Mike Portnoy, quien regresó a la banda tras una década de estar fuera.

Probablemente, los integrantes del conjunto han despertado generaciones de músicos en ciernes, dispuestos a esmerarse para descollar en el instrumento de su elección. Un buen puño de adultos-contemporáneos estuvo en Parque Viva escuchando las piezas con las que menearon la cabeza durante sus años de colegio, cuando pidieron una batería para emular a Portnoy. Ver al quinteto en el 2026 se sintió como un regreso emotivo al 1999, cuando el grupo lanzaba uno de sus álbumes cumbre: Metropolis, Pt. 2: Scenes from a Memory.

La banda supo convencer con extendidos solos, pasajes de alta complejidad rítmica y temas de narrativa profunda, apoyados con delicadeza por sustanciosas progresiones melódicas.

Con lo anterior hago referencia al apartado instrumental, porque lo vocal fue otra historia. Dream Theater es de esas bandas que se disfrutan especialmente cuando su vocalista está en silencio o sale de la tarima. No siempre es así, según se puede cotejar con reseñas de otros conciertos de la gira, pero, sin duda, James LaBrie no tuvo una buena noche en Alajuela. El cantante, de 62 años, empezó y terminó desafinado. Intentó ajustar algunas melodías a registros más graves, sin lograr sostenerlas con precisión. Evidentemente, sus líneas vocales son retadoras y el concierto largo, por lo que demandaba mucho de su garganta, pero también fue retador apreciarlo desde el público.

Él, no obstante, consiguió con facilidad que la audiencia lo acompañara en los coros de temas insignes como la balada The Spirit Carries On, o The Mirror, temas de larga data. El setlist reforzó ese peso nostálgico con piezas de larga data.

El baterista Mike Portnoy regresó a Dream Theater tras una década de estar fuera. Su participación en el concierto del grupo en Costa Rica fue ovacionada. (David Chacón/Parque Viva)

También hubo espacio para material más reciente. La inclusión de temas del álbum Parasomnia (2025) trajo deleites y recordatorios de que, tras cuatro décadas, el grupo mantiene su virtuosismo, su originalidad y, por supuesto, su capacidad de ser prolíficos. El cierre de la pieza Bend the Clock y el inicio de The Shadow Man Incident fueron momentos cumbre a pesar de pertenecer al repertorio menos digerido por el público. Pull Me Under, para cerrar la noche, trajo otro momento inolvidable.

La evocación nostálgica, la intensidad rítmica y la entrega en tarima permitieron que la atención permaneciera en los músicos y su maestría compositiva e interpretativa. A Dream Theater se les observa boquiabiertos durante los 23 minutos que dura su canción, para luego ovacionarlos. Su música lo amerita.

El concierto