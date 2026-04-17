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Crítica de música: Dream Theater hizo lo que quiso con su virtuosismo instrumental

Repasando 40 años de inspiración musical, la banda de metal progresivo dio un concierto de casi tres horas

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Por Arturo Pardo V.
Dream Theater Concierto internacional Costa Rica Parque Viva
James LaBrie no tuvo una buena noche en Alajuela. El cantante de Dream Theater, de 62 años, empezó y terminó desafinado en el concierto que presentó la banda en Costa Rica. (David Chacón/Parque Viva)







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