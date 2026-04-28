Laura Pausini en Costa Rica: Esto es lo que NO debe hacer si va al concierto de la italiana

Laura Pausini se prepara para su reencuentro personal con los costarricenses, que se efectuará este miércoles 29 de abril, en el Estadio Nacional.

Laura Pausini regresa este miércoles 29 de abril al Estadio Nacional de Costa Rica con su Yo Canto World Tour, un espectáculo de más de dos horas cargado de música, nostalgia y nuevas versiones de sus grandes éxitos. El concierto está previsto para iniciar a las 7 p. m.

Sin embargo, en esta etapa de la gira, la cantante italiana también ha llamado la atención por un detalle particular: no pasa por alto a los fans desganados. En distintos países detuvo sus shows al notar bostezos en el público o incluso a una primera fila que no canta sus canciones.

Por eso, en La Nación recopilamos una guía clara de lo que no debe hacer si asistirá al concierto, si quiere evitar convertirse —como ya ha ocurrido en otras ciudades— en protagonista de un “regaño” en pleno show.

Lo que no debe hacer si va al concierto

- No bostezar frente a ella

Uno de los momentos más comentados de la gira, que arrancó el 27 de marzo en España, ocurrió en el Palau Sant Jordi, en Barcelona, el 2 de abril. Durante el concierto, Pausini detectó a un fan bostezando y decidió detener la presentación para dirigirse directamente a él desde el escenario.

En el video, difundido por radios y medios españoles, se le escucha decirle —entre broma y advertencia— que había visto su bostezo y que quería que se divirtiera, rematando con una frase del tipo “¡No se puede bostezar durante mi concierto!”.

Aunque el tono fue juguetón, Pausini dejó en claro que presta atención a cada detalle, incluso a un gesto que podría interpretarse como aburrimiento.

- No ir a la primera fila a quedarse callado

El episodio más polémico ocurrió en Lima, Perú, durante su presentación del sábado 18 de abril. Mientras interpretaba Gente, Pausini detuvo el show al notar que la primera fila permanecía en silencio, a diferencia del resto del público.

Con el micrófono en mano, la italiana se levantó y expresó: “Tengo que pararme, disculpen. He mirado allá; allá cantan todos y aquí en la primera fila no”, seguido de la ya viral frase: “Pagan mucho, pero no saben mis canciones”.

Tras el concierto, la artista agradeció al público peruano, aunque en distintas coberturas se mencionó que le resultó triste ver a quienes estaban al frente sin cantar, mientras el resto del recinto sí lo hacía.

- Dejar el celular de lado y disfrutar el concierto

Además de lo ocurrido en Lima, en conciertos de esta gira en España se han viralizado momentos en los que Pausini interrumpe el show para pedir más participación del público, especialmente de quienes están cerca del escenario.

En videos difundidos en TikTok y programas de entretenimiento, se le observa insistiendo en que sus canciones se disfrutan cantando, no solo grabando con el celular.

Aunque estos momentos suelen calificarse como “regaños” o “jalones de orejas”, lo cierto es que forman parte del estilo directo —pero cercano— que caracteriza a la artista.

- No tomarlo todo personal: también hay humor

A pesar de los titulares, muchos de estos episodios también reflejan el lado más espontáneo y divertido de Pausini.

En el caso del fan que bostezó, por ejemplo, la cantante terminó bromeando con él e incluso le ofreció elegir una canción, provocando risas entre el público.

Medios que siguen la gira destacan que, tras el episodio en Lima, Laura Pausini continuó agradeciendo el cariño del público y siguió con normalidad su agenda de conciertos. Esto sugiere que estos momentos virales son parte de la dinámica natural de un show en vivo, donde la conexión con la audiencia es clave.

Con todo esto, quienes asistan al Estadio Nacional ya tienen una idea clara de lo que Laura Pausini espera de su público: puntualidad para el inicio a las 7 p. m., entusiasmo durante el espectáculo y, sobre todo, ganas de cantar.

Y si tiene un lugar privilegiado cerca del escenario, recuerde que no es solo una buena toma para redes sociales: es el primer punto al que mirará Pausini para comprobar quién está viviendo el concierto al máximo.