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Laura Pausini en Costa Rica: Esto es lo que NO debe hacer si va al concierto de la italiana

En otros shows alrededor del mundo, la cantante demostró que no tolera a los fans desganados, por eso preparamos esta guía para quienes asistan a su espectáculo en el país... ¡Tome nota!

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Por Fátima Jiménez
Laura Pausini se prepara para su reencuentro personal con los costarricenses, que se efectuará este miércoles 29 de abril, en el Estadio Nacional. (John Durán )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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