Cantante que se presentará en Costa Rica confrontó a fan por situación que a cualquiera le podría pasar

Laura Pausini sorprendió a sus seguidores durante un reciente concierto en España al bajar del escenario para encarar a un hombre.

La artista italiana Laura Pausini no solo es reconocida por su gran talento en el escenario, sino también por una cálida personalidad que dejó ver durante uno de sus conciertos más recientes en España, en una situación que se hizo viral.

Durante la presentación, logró ver a un fan que estaba bostezando mientras ella cantaba sus canciones, por lo que decidió bajar del escenario y confrontarlo donde seencontraba.

“He visto que bostezabas. ¿Quieren una canción en particular? Porque yo quiero que tú te diviertas. No se puede bostezar durante mi concierto porque después hay toda una endorfina que tiene que ir a tope. ¿Comprendes?”, le dijo al hombre mientras reía.

Además, le hizo un pedido especial para arreglar la situación que estaban viviendo. “¿Qué quieres que cante? Piénsalo y después canto un pedacito de alguna canción que todavía no he cantado", expresó.

Pausini se presentará en Costa Rica el 29 de abril en el Estadio Nacional como parte de su gira Yo Canto World Tour.