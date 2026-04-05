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Cantante que se presentará en Costa Rica confrontó a fan por situación que a cualquiera le podría pasar

El momento quedó evidenciado en un video que se hizo viral. Vea lo que pasó.

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Por Fiorella Montoya
Laura Pausini sorprendió a sus seguidores durante un reciente concierto en España al bajar del escenario para encarar a un hombre. (JOHN DURAN)







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Laura Pausini
Fiorella Montoya

Fiorella Montoya

Se desempeña en la sección de Viva donde cubre temas relacionados con el entretenimiento y cultura. Anteriormente, trabajó en la sección El Mundo y cuenta con experiencia en la producción audiovisual.

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