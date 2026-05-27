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Kalimba en Costa Rica: Así puede obtener entradas gratis para el concierto del artista

La dinámica se reduce a tres sencillos pasos; no se pierda la oportunidad de disfrutar en vivo sus famosas y pegajosas baladas

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Por Fátima Jiménez
Kalimba confirmó que está muy emocionado de compartir con los músicos costarricenses durante dos conciertos y un ensayo general.
Kalimba ofrecerá dos conciertos en Costa Rica y las expectativas son altas. (2M Music Marketing Management)







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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