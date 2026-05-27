Kalimba en Costa Rica: Así puede obtener entradas gratis para el concierto del artista

Si es amante del pop latino y de las baladas intensas, esta es su oportunidad de cantar a todo pulmón junto a Kalimba en uno de los escenarios más emblemáticos de San José.

La Nación sorteará entradas dobles para los conciertos del cantante mexicano, que se realizarán el jueves 28 y el viernes 29 de mayo, a las 8 p. m., en el Teatro Popular Melico Salazar. Serán noches cargadas de nostalgia, romanticismo y buena música.

Para participar en el sorteo, solo debe seguir tres pasos:

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El periodo para participar es del 27 de mayo del 2026 hasta el 28 de mayo del 2026, a las 12 del mediodía. Después de esa hora, las inscripciones se cierran y se continuará con la elección de las personas afortunadas.

Una noche para cantar con Kalimba

Kalimba, cantante, compositor y actor mexicano, se ganó un lugar especial en el corazón del público latino desde sus días en OV7, una de las agrupaciones pop más queridas de finales de los años 90 y principios de los 2000.

Con los años, consolidó una carrera como solista marcada por su potente voz, su mezcla de pop y R&B y baladas que han acompañado historias de amor, desamor y segundas oportunidades.

En estos conciertos en el Melico Salazar, el artista ofrecerá un recorrido por sus grandes éxitos, esos temas que muchas personas se saben de memoria y que suelen ser infaltables en cualquier lista romántica.