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Eddy Herrera dará un concierto con entradas a bajo costo en Costa Rica: Conozca aquí todos los detalles

El artista dominicano es reconocido por éxitos como ‘Tú eres ajena’ y ‘Pégame tu vicio’

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Por Fátima Jiménez
Eddy Herrera
Eddy Herrera llegará a Guápiles el 18 de setiembre como uno de los artistas internacionales invitados a la Expo Pococí 2026. (Suministrada )







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Fátima Jiménez

Fátima Jiménez

Periodista multimedia graduada de la UIA y técnica en Criminología. Se unió a La Nación en 2021 y desde entonces ha trabajado en las secciones Sucesos, Mundo, No Coma Cuento y Viva, además de desempeñarse en el equipo de mesa digital de La Nación. Ganadora de la categoría Documental en el RE@CH Media Festival 2017.

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