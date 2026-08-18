Eddy Herrera dará un concierto con entradas a bajo costo en Costa Rica: Conozca aquí todos los detalles

Eddy Herrera llegará a Guápiles el 18 de setiembre como uno de los artistas internacionales invitados a la Expo Pococí 2026.

El merenguero dominicano Eddy Herrera se presentará en Costa Rica el 18 de setiembre como parte de la Expo Pococí 2026, que se realizará en Guápiles, Limón. Aunque el concierto no tendrá un costo adicional, las personas asistentes sí deberán pagar la entrada al recinto ferial.

La Expo Pococí 2026 se llevará a cabo del 9 al 21 de setiembre en el Campo Ferial Profesor Carlos Rodríguez Alfaro, en Guápiles. La entrada general tendrá un valor de ¢3.000 durante la mayoría de los días, pero tendrá un recargo de ¢2.000 en las jornadas en las que se presente Herrera y el resto de artistas internacionales.

De esta manera, cuando el intérprete de éxitos como Tú eres ajena y Pégame tu vicio salte al escenario, la entrada al campo ferial costará ¢5.000. Este monto contempla el acceso al espectáculo musical, las corridas de toros, los juegos mecánicos de uso ilimitado y los servicios sanitarios.

El 18 de setiembre, además del merenguero dominicano, la programación incluirá presentaciones artísticas, corridas de toros y un campeonato de barriles.

La agenda de la feria también contempla la participación del cantante panameño Aldo Ranks, quien se presentará el 14 de setiembre junto con artistas nacionales invitados.

La entrada a la Expo Pococí, el día en que se realizará el concierto de Eddy Herrera, tendrá un costo de ¢5.000. Incluirá acceso a todas las actividades del recinto ferial. (Tomada de redes sociales)

Actividades programadas

Entre las actividades anunciadas para los 13 días de feria destacan:

La inauguración oficial, el 9 de setiembre.

El Expo Parade, que recorrerá las principales calles de Guápiles, el 11 de setiembre.

Un concierto bailable con Grupo Marfil y DJ ACON, el 11 de setiembre.

El Tope Nacional, el desfile de boyeros y las presentaciones folclóricas internacionales, el 12 de setiembre.

Competencias ganaderas, un torneo lechero, exhibiciones internacionales y actividades ecuestres.

La Expo Pococí se realiza desde 1974 y se ha consolidado como una de las principales ferias ganaderas y culturales del país. Parte de los recursos generados se destina al fortalecimiento del Colegio Técnico Profesional de Pococí y al mantenimiento del Campo Ferial Profesor Carlos Rodríguez Alfaro.