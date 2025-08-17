Viva

Los Hermanos Rosario, Tony Vega y Eddy Herrera hicieron vibrar el Tropical Fest en Costa Rica

El evento bailable, en el que el merengue se fundió con la salsa, se realizó el sábado, en el Centro de Convenciones

Por Fiorella Montoya

Los Hermanos Rosario, Tony Vega y Eddy Herrera protagonizaron un concierto inolvidable en el Tropical Fest, que se efectuó el sábado en el Centro de Convenciones, en Heredia. Nota a nota, la fiesta bailable se transformó en un escenario de recuerdos, sombreros, ropa cómoda y, sobre todo, mucho baile.








