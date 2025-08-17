Los Hermanos Rosario, Tony Vega y Eddy Herrera hicieron vibrar el Tropical Fest en Costa Rica

Los Hermanos Rosario, Tony Vega y Eddy Herrera protagonizaron un concierto inolvidable en el Tropical Fest, que se efectuó el sábado en el Centro de Convenciones, en Heredia. Nota a nota, la fiesta bailable se transformó en un escenario de recuerdos, sombreros, ropa cómoda y, sobre todo, mucho baile.

Al ritmo de Borrón y cuenta nueva, La dueña del swing, Rompecintura y Tonto enamorado, los Hermanos Rosario deleitaron a un público que no dejó sudar, saltar y aplaudir.

Por su parte, Eddy Herrera, conocido como El Galán del Merengue, encendió la pista con sus característicos pasos de baile y la sabrosa ejecución de temas como El jardinero, Volveré y Abusadora.

La salsa llegó más tarde en la voz de Tony Vega, quien interpretó éxitos como Fui la carnada, Lo mío es amor y Aparentemente. Nadie se quedó sentado.

En los tres shows, casi por instinto, las mesas se corrieron, el ambiente se encendió y los asistentes disfrutaron de una noche latina perfecta.

Tony Vega tiene más de cuatro décadas de carrera y sus canciones de salsa son un himno para los amantes del género. En Costa Rica, el boricua regaló ritmo y sentimiento a los ticos. (Lilly Arce)

Eddy Herrera, con de 30 años de carrera y decenas de éxitos musicales, es un viejo conocido por los costarricenses. El dominicano fue ovacionado. (Lilly Arce)

Parejas, grupos de amigos y familiares disfrutaron de la gran fiesta. (Lilly Arce)

Muchos sombreros y ropa colorida fueron parte del atuendo de los fiesteros. (Lilly Arce)

Muchas personas se levantaron de sus sillas para aplaudir o bailar mientras disfrutaban de la música. (Lilly Arce)

En cada canción, el público no desaprovechó la oportunidad para echarse un bailecito. (Lilly Arce)