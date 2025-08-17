Los Hermanos Rosario, Tony Vega y Eddy Herrera hicieron vibrar el Tropical Fest en Costa Rica

Los Hermanos Rosario, Tony Vega y Eddy Herrera protagonizaron un concierto inolvidable en el Tropical Fest, que se efectuó el sábado en el Centro de Convenciones, en Heredia. Nota a nota, la fiesta bailable se transformó en un escenario de recuerdos, sombreros, ropa cómoda y, sobre todo, mucho baile.
Al ritmo de Borrón y cuenta nueva, La dueña del swing, Rompecintura y Tonto enamorado, los Hermanos Rosario deleitaron a un público que no dejó sudar, saltar y aplaudir.
Por su parte, Eddy Herrera, conocido como El Galán del Merengue, encendió la pista con sus característicos pasos de baile y la sabrosa ejecución de temas como El jardinero, Volveré y Abusadora.
La salsa llegó más tarde en la voz de Tony Vega, quien interpretó éxitos como Fui la carnada, Lo mío es amor y Aparentemente. Nadie se quedó sentado.
En los tres shows, casi por instinto, las mesas se corrieron, el ambiente se encendió y los asistentes disfrutaron de una noche latina perfecta.
