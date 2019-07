Costa Rica cuenta con una normativa especial que regula el uso de drones para actividades comerciales y no comerciales. Si las personas lo van a hacer de forma recreativa, no es necesario contar con una licencia, pero sí debe considerar algunas limitaciones como zonas restringidas de vuelo, prohibiciones en el peso y la velocidad del dron, y no realizar vuelos fuera de las horas de luz; es decir, 30 minutos antes del amanecer y hasta 30 minutos después de la puesta del sol.