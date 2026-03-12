Sabores

El reconocido chef pastelero Jesús Escalera comparte su visión de la pastelería contemporánea en Costa Rica

Durante tres días, el chef mexicano lidera un curso intensivo en la Universidad Latina donde profesionales del sector gastronómico exploran técnicas y conceptos de postres de restaurante.

Por Shirley Ugalde
chef mexicano Jesús Escalera
El reconocido chef mexicano Jesús Escalera durante el taller que impartió en la Universidad Latina.







Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

