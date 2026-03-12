El reconocido chef pastelero Jesús Escalera comparte su visión de la pastelería contemporánea en Costa Rica

El reconocido chef mexicano Jesús Escalera durante el taller que impartió en la Universidad Latina.

Uno de los chefs pasteleros más influyentes de Latinoamérica se encuentra de visita en Costa Rica para impartir un curso intensivo de pastelería contemporánea organizado por la Facultad de Ciencias Empresariales y Hospitalidad de la Universidad Latina de Costa Rica.

Se trata del reconocido chef mexicano Jesús Escalera, distinguido como Mejor Pastelero de América Latina por Latin America’s Best Pastry Chefy 2018 y nombrado por Forbes como una de las 100 personas más creativas de México, quien lidera una experiencia académica intensiva de tres días dirigida a profesionales del sector gastronómico y apasionados del mundo dulce.

Durante el programa, los participantes exploran la pastelería desde el enfoque de postres de restaurante, una tendencia creciente en la gastronomía que combina técnica, creatividad y experiencia sensorial.

Entre los contenidos destacan técnicas utilizadas en cocinas de alto nivel, como el uso de nitrógeno líquido para texturas heladas instantáneas, esferificación y formulación de espumas con sifón, procesos de gelificación aplicados a la creación de nuevas estructuras en postres, así como métodos contemporáneos de emplatado, construcción de sabores y creatividad, entre otros.

La actividad forma parte de la estrategia académica con la que la universidad busca fortalecer la formación especializada en hospitalidad y gastronomía.

La iniciativa busca fortalecer la formación en gastronomía y conectar a los estudiantes con las tendencias internacionales del sector.

Escalera cuenta con una destacada trayectoria en restaurantes de prestigio internacional, incluyendo cocinas con estrellas Michelin, y es fundador de La Postrería, un concepto gastronómico en México dedicado exclusivamente a los postres de restaurante.