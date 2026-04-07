Comer bien, sin complicarse

En Forno Pizzería & Grill hay una decisión clara que ordena todo: el horno. No está escondido ni funciona como un guiño estético. Es el punto de partida.

La propuesta gira alrededor de un horno de leña de alta capacidad que define tanto el sabor como la dinámica de la cocina. Aquí, buena parte del menú pasa por el fuego, incorporando ese toque ahumado que termina unificando platos que, en papel, podrían parecer distintos.

Ese enfoque marca también la evolución del lugar. Desde su apertura en 2024, Forno ha ido ampliando su alcance. Lo que comenzó con una base clara en la pizza napolitana hoy se presenta como una propuesta más amplia: carnes, pastas, aperitivos y bebidas que buscan cubrir distintos momentos, desde un almuerzo entre semana hasta una salida más relajada en la noche.

Las pizzas siguen siendo un punto fuerte. Están las opciones conocidas, como la Margarita, pero también hay espacio para combinaciones propias que han ido ganando terreno, como la Parmesana. Para quienes prefieren algo más intenso, aparecen alternativas como la Infierno o la Diablo, que suman picante sin perder equilibrio.

El resto del menú acompaña esa lógica de versatilidad. No busca complicarse, sino ofrecer opciones que funcionen bien dentro de la misma línea. Incluso en las bebidas hay guiños a lo fresco y lo sencillo, como las sodas italianas con fruta.

El espacio refuerza esa idea general. Es abierto, relajado, con un diseño contemporáneo que toma referencias de la cocina al aire libre. No hay rigidez en la experiencia. La intención es clara: que funcione tanto para una comida rápida como para quedarse más tiempo.

Parte de ese enfoque se refleja en la programación semanal. Forno organiza su oferta con dinámicas específicas según el día: almuerzos ejecutivos entre semana y noches con música en vivo los fines de semana.

A eso se suman propuestas puntuales como el maridaje de pasta y vino los lunes, hamburguesa con cerveza artesanal los miércoles o promociones para compartir los jueves. Son formatos pensados para distintos tipos de visita, sin complicar demasiado la decisión.

Forno también forma parte de un grupo en crecimiento junto a Tacobar, lo que sugiere una intención de desarrollar conceptos que no solo se apoyen en la comida, sino también en el ambiente y la interacción.

Más allá de la variedad del menú o de las dinámicas semanales, lo que sostiene a Forno es una idea sencilla bien aplicada: cocinar con fuego y construir a partir de ahí. No hay demasiada vuelta. Y en un contexto donde muchas propuestas se dispersan, esa claridad termina siendo su principal fortaleza.