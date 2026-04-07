Sabores

Comer bien, sin complicarse

En Santa Ana, Forno replantea su propuesta poniendo el fuego en primer plano. No como concepto decorativo, sino como base real de su cocina y de una experiencia que mezcla pizza, parrilla y un ambiente pensado para compartir.

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Por Shirley Ugalde
Forno Pizzería







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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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