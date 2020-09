Prácticamente omnipresente en todo el territorio nacional, encontrará el arroz con pollo; pero si es en el Caribe, no falta el rice and beans, o bien, el arroz con bacalao y ackee. No se puede perder de un sabroso arroz con mariscos en las costas de la península de Nicoya; por la zona sur hay que disfrutar del arroz guacho y si visita la comunidad indígena Boruca, puede que le ofrezcan un tamal de arroz. De postre, no falta el arroz con leche en cualquier mesa costarricense.