El sitio en inglés Healthline, recomienda el consumo de guayabas o bien el jugo de estas porque contienen mayor cantidad de vitamina C en comparación con cítricos como las naranjas. Un artículo publicado en la revista especializada en medicina Journal of Biological Regulators, explica que la vitamina C, presente en el jugo de guayaba, actúa como un antioxidante e inhibe los síntomas del resfriado común mejorando el sistema inmune.