Marianela Mata: la primera mujer al frente de la BritCham

La ejecutiva de Reckitt asume la presidencia de la Cámara de Comercio Británico-Costarricense con una agenda enfocada en inversión, innovación y liderazgo femenino.

Por Shirley Ugalde
Marianella Mata preside la cámara de comercio Brit Cham
“Me interesa consolidar a la Cámara como un actor estratégico que facilite la inversión, el comercio bilateral y la innovación. Lo social, lo económico y la sostenibilidad no son agendas separadas, sino parte de una misma estrategia para construir un entorno empresarial más competitivo y responsable”. Marianela Mata (Cortesía /Cortesía)







Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

