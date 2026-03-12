Marianela Mata: la primera mujer al frente de la BritCham

“Me interesa consolidar a la Cámara como un actor estratégico que facilite la inversión, el comercio bilateral y la innovación. Lo social, lo económico y la sostenibilidad no son agendas separadas, sino parte de una misma estrategia para construir un entorno empresarial más competitivo y responsable”. Marianela Mata

Cuando Marianela Mata asumió la presidencia de la Cámara de Comercio Británico-Costarricense (BritCham), lo hizo con plena conciencia de que su nombramiento representa un momento simbólico para la organización. Por primera vez en su historia, una mujer ocupa este cargo dentro de la cámara empresarial.

Para Mata, quien actualmente se desempeña como Marketing Senior Manager en Reckitt / Mead Johnson Nutrition en Costa Rica, el reto consiste en dar continuidad al trabajo de la organización mientras impulsa nuevas oportunidades de cooperación entre Costa Rica y el Reino Unido.

“Para mí es todo un honor y desde luego un gran reto que asumo con compromiso y claridad de propósito. Hoy asumo la presidencia con la intención de dar continuidad a lo construido, fortalecer articulaciones estratégicas y abrir oportunidades a las industrias británicas en Costa Rica”, señaló al asumir la presidencia de la cámara.

Su visión apunta a fortalecer el papel de BritCham como un espacio de conexión entre empresas, instituciones y sectores estratégicos que puedan impulsar el comercio bilateral.

Durante su gestión, Mata buscará ampliar las oportunidades de colaboración entre Costa Rica y el Reino Unido en sectores que hoy concentran gran parte del interés de inversión internacional.

Entre ellos destacan áreas como sostenibilidad, economía verde, ciencias de la vida, dispositivos médicos, manufactura avanzada y transformación digital, sectores que presentan alto potencial de crecimiento en el país.

Además, plantea consolidar a la cámara como un espacio de articulación entre el sector público y privado, capaz de facilitar el diálogo empresarial y promover iniciativas que fortalezcan la competitividad de las empresas afiliadas.

El nombramiento de Mata también adquiere relevancia en un contexto donde la participación femenina en los espacios de toma de decisión empresarial sigue siendo limitada.

Según datos citados por la OCDE, solo el 12% de los puestos en juntas directivas en Costa Rica están ocupados por mujeres, una cifra que evidencia los retos que aún enfrenta el país en materia de equidad en el liderazgo corporativo.

En este contexto, BritCham ha impulsado iniciativas orientadas a fortalecer la participación de mujeres en posiciones de liderazgo, entre ellas su participación en la Iniciativa de Paridad de Género, un esfuerzo que busca promover la presencia femenina en juntas directivas y espacios estratégicos dentro de las organizaciones.

La Cámara de Comercio Británico-Costarricense reúne empresas vinculadas al Reino Unido que operan en el país y funciona como una plataforma para promover el comercio, la inversión y el intercambio empresarial.