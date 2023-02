11 de febrero: Día Internacional de la niñas y mujeres en las ciencias

Este 11 de febrero se celebra el Día Internacional de la niñas y mujeres en las ciencias. Según Unesco, en el mundo, solo el 29.3% de mujeres son investigadoras. Y es que al comparar las estadísticas, son pocas las mujeres que tienen presencia en el sector STEM (ciencias, tecnología, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés).

Basta con revisar las estadísticas del Colegio de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) para confirmar lo anterior: el 76.35% de los agremiados son hombres, cifra que se mantiene similar en las universidades.

Participación de las mujeres en ingenierías

De acuerdo con el Observatorio Laboral de Conare, en Física el 83.9% son hombres, en Ingeniería en Electromedicina el 61.8%. En otras Ingenierías la participación femenina es mínima: Mecatrónica, solo el 13% son mujeres, en Mantenimiento industrial solo el 7%, en Ingeniería Mecánica el 16.9%, en Ingeniería Eléctrica el 19.7%, en Electrónica el 14.4% y en Ingeniería Química solo el 26.2%.

¿Cuál es el problema?

Lamentablemente el machismo y los estereotipos relacionados con el desempeño femenino, dan al traste con la libertad de estudiar y trabajar en lo que se desea. Durante décadas se les hace creer que no tienen capacidades, que las matemáticas no son para mujeres, o que hay carreras exclusivas para hombres, como le ocurrió a la reconocida Ing. Sandra Cauffman, cuando quiso estudiar Ingeniería Mecánica y fue rechazada y orientada hacia otra ingeniería que no era la que ella quería estudiar.

Melania Guerra, ingeniera mecánica, que trabajó para el Centro Espacial Johnson de la NASA y hoy es directora de estrategia científica de Planet, señaló que lo primero que tuvo que comenzar a superar fue esa voz interna que la auto saboteaba y la ponía a dudar de sus capacidades y competencias. Tuvo que reforzar su autoestima y confianza para poder asumir los retos y oportunidades que se le presentaban, pues, típicamente, cuando estaba ante sus compañeros, dudaba muchísimo de si podría lograrlo.

“Y es que esos prejuicios, normas y filtros sociales han alejado a las mujeres de las carreras STEM”, señaló Emilia Gazel, rectora de Universidad Fidélitas, quien explicó que “precisamente desde hace varios años la UFidélitas tiene por objetivo promover que haya más mujeres en las áreas STEM, razón por la cual se otorgan becas exclusivas para ellas, para motivarlas a elegir la ingeniería que deseen, como la que lleva el nombre de la Ing. Sandra Cauffman”.

¿Qué hacer?

· Derribar el sexismo y la desigualdad en la educación y el trabajo.

· Permitirle a las chicas jugar con los juguetes que deseen sin limitaciones de género.

· Empoderarlas desde niñas para que sepan que su futuro profesional lo eligen ellas.

· Educar a los adultos para eliminar en las familias y en los centros educativos las barreras a la hora de elegir una carrera.

· Reconocer a las mujeres su desempeño como líderes sociales, políticas, económicas, científicas, artísticas y deportivas.

· Erradicar la violencia de género en todos los ámbitos y formas.

El Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia es una celebración adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas para promover el acceso y la participación plena e igualitaria de las mujeres en los campos de la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas.

¿Desde dónde se motiva a las chicas a interesarse por las ciencias?

Según Arlette Zuñiga Lizano, docente de la carrera de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Fidélitas, eso se logra desde pequeñas, cuando no se le crean prejuicios en torno a los juegos ni juguetes. Continúa en la etapa escolar y colegial, cuando se les empodera para que estudien lo que deseen y no se les ponen barreras de ningún tipo.

“La mujer por naturaleza ha estado más ligada a la atención y cuidado de la familia y eso se convierte en una limitante para que podamos acceder a posiciones de liderazgo con remuneraciones acordes a la formación y el puesto”, enfatizó la docente de Fidélitas, quien agregó que “al género masculino más bien se le endosa la función de proveedor lo cual le brinda la oportunidad de acceder a posiciones mejor remuneradas que demandan mayor dedicación”.

Zúñiga recuerda que en una ocasión estaba optando por un puesto en una empresa y lo primero que le preguntaron era si quería tener más hijos (ya tenía uno), una pregunta de por sí discriminatoria por el trasfondo.

“Se han logrado grandes cosas, tenemos grandes mujeres que han sido reconocidas por sus aportes, sus luchas, sus logros, pero todavía la sociedad no es lo suficientemente equitativa y hay que seguir marcando el camino para las que vienen detrás”, añadió.