Revista Perfil

Tumores cerebrales en mascotas: el tratamiento que está cambiando el panorama veterinario en Costa Rica

La incorporación de radioterapia veterinaria en el país abre nuevas posibilidades para perros y gatos diagnosticados con tumores cerebrales.

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Por Shirley Ugalde







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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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