Revista Perfil

¿Tiene hijos pequeños? Cuidado con el chupón y la chupeta

Especialista advierte sobre riesgos como mordida abierta, desalineación dental y dificultades en el habla

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Por Shirley Ugalde
uso de chupeta







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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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