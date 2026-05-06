Shiitake Asian Food: cocina asiática sin gluten

Para muchas personas con enfermedad celíaca o sensibilidad al gluten, comer fuera de casa suele implicar una mezcla incómoda entre antojo y desconfianza. Y si se trata de comida asiática, el panorama se vuelve todavía más complejo: salsas, caldos, marinados y contaminación cruzada convierten platos aparentemente inocentes en un riesgo.

En medio de esa realidad, un restaurante en La Fortuna de San Carlos decidió crear una propuesta de cocina asiática completamente libre de gluten, sin sacrificar sabor, autenticidad ni técnica.

(cortesía/Cortesía)

Así nació Shiitake Asian Food, el primer restaurante asiático 100% libre de gluten de Latinoamérica certificado por la National Celiac Association (NCA) de Estados Unidos.

El restaurante garantiza procesos controlados, cocina dedicada, proveedores certificados y personal capacitado bajo estándares internacionales, lo que permite ofrecer una experiencia confiable tanto para personas con restricciones como para el público general.

“La NCA nos exige control total de insumos, auditorías constantes y trazabilidad. Cuando un producto no está certificado, debemos hacer pruebas para descartar cualquier contaminación”, dijo Roberto Valle, socio del proyecto.

Ante la dificultad de conseguir algunas salsas certificadas, el restaurante optó por elaborarlas desde cero, utilizando productos orgánicos de la zona y eliminando preservantes con gluten.

La cocina está liderada por la chef Arlen Bravo Selva, de nacionalidad nicaragüense y con más de 20 años de experiencia en gastronomía asiática. Bravo participó desde el inicio en el desarrollo del menú y la adaptación de recetas tradicionales al estándar libre de gluten.

El menú recorre sabores de Japón, Corea, Tailandia, China e India, con platos adaptados a procesos certificados.

El ramen se posiciona como el plato insignia del restaurante, con un caldo de res cocido por más de 12 horas, vegetales orgánicos y fideos de arroz certificados. La propuesta incluye versiones con cerdo, camarón y una opción vegana con miso, tofu y vegetales.

El restaurante también ofrece platos de autor como ceviche tailandés y ceviche coreano, ambos desarrollados tras un proceso de investigación gastronómica en Asia.

“Queríamos crear un lugar donde cualquier persona pudiera disfrutar la cocina asiática con total confianza”, señaló Valle.