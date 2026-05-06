Revista Perfil

Shiitake Asian Food: cocina asiática sin gluten

En La Fortuna, un nuevo restaurante apuesta por una experiencia segura y auténtica para personas celíacas, con recetas inspiradas en Japón, Corea, Tailandia, China e India, certificadas bajo estándares internacionales.

EscucharEscuchar
Por Shirley Ugalde
Shiitake es el nuevo restaurante libre de gluten ubicado en La Fortuna de San Carlos.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
restaurantesLa FortunaGluten freelugares para celiacos
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.