Propuestas imperdibles para este 14 de febrero

San Valentín suele ser la excusa perfecta para salir de la rutina y sentarse a la mesa con calma. Ya sea en pareja, con amigas o incluso en plan celebración extendida durante todo el mes, algunos restaurantes apuestan por experiencias que van más allá de la cena: sabores bien pensados, ambientes agradables y pequeños detalles que convierten una salida en un recuerdo.

Desde sushi creativo hasta rodizios contundentes o pastas reconfortantes, estas son algunas opciones que prometen momentos memorables.

(Steven Loria/Cortesía)

Para quienes disfrutan de la gastronomía asiática, Tsunami Sushi propone un plan sencillo y efectivo: el Valentine’s Roll + sangría, ideal para compartir. Se trata de un roll estilo Bruce Lee en forma de corazón, elaborado con atún, aguacate, pepino, kanikama y salsa anguila. El combo tiene un costo de ₡8.500 más impuestos por persona y estará disponible durante todo febrero. Tsunami Sushi cuenta con sedes en Plaza Jacó Walk, Plaza Real Guachipelín en Escazú, Sigma Business Center en Barrio Dent y Paseo de las Flores en Heredia.

Si la idea es vivir una experiencia más completa, Fogo Rodizio invita a “regalar una noche que se sienta, se saboree y se recuerde”. Para el 14 de febrero, el restaurante ofrecerá música acústica en vivo con el cuarteto Amasona, entre 8:00 p.m. y 9:30 p.m.

Fogo Rodizio es ideal para los amantes de la carne. (Steven Loria)

La experiencia all you can eat incluye diez cortes importados de Texas ilimitados, una entrada fría o caliente, guarniciones especiales y una de las mejores vistas de San José. El precio es de ₡45.990 por persona, impuestos incluidos. Las reservaciones se realizan vía WhatsApp al 8500-7008.

Para quienes buscan un ambiente más íntimo y rodeado de naturaleza, Ponte Vecchio Ristorante, ubicado en las montañas de San Antonio de Escazú, se presenta como uno de los espacios más románticos de la ciudad.

Su propuesta destaca por un amplio menú italiano con opciones libres de gluten, que incluye entradas, platos fuertes, pizzas y una cuidada selección de vinos. Las reservaciones se pueden realizar al WhatsApp 8672-4180.

Por su parte, Graffiti Wine Bistro, en Jacó Walk, propone celebrar el amor y la amistad durante todo el mes. Su invitación es clara: cualquier día es bueno para brindar.

Entre sus opciones hay promociones diarias, botellas de vino de cortesía por consumo mínimo, happy hour todos los días y tapas a $5, entre otras alternativas para compartir. Las reservaciones se atienden al 2643-1708.

Para mayor comodidad, todos estos restaurantes también aceptan reservaciones a través de OpenTable, una opción práctica para organizar la salida sin complicaciones.

Porque al final, San Valentín es solo una excusa para salir de la rutina. Enamorada, despechada, en plan amigas o cita improvisada: comer bien nunca falla.