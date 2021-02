“La primera reacción fue de incredulidad. Cuando me dijeron que tenía una enfermedad que me acompañaría el resto de mi vida, no quise aceptarlo. Además, se trataba de una sentencia de que no volvería a mi rutina de ejercicio. Me refugié en mi casa, no quería hablar con nadie, ni salir. La situación me generó mucha ansiedad y depresión”.