Eugenia Meza: una vida dedicada a tomar decisiones

Hace 22 años, cuando se convirtió en la Gerente General de MUCAP (Mutual Cartago de Ahorro y Préstamo) no sintió ni una pizca de temor. En cambio, con bríos, ilusión y temple, se llenó de una enorme motivación para tomar las medidas necesarias para generar los cambios que llevarían a buen puerto a la institución que todavía dirige.

Esa actitud decidida, ecuánime y con trato amigable hacia sus colaboradores ha caracterizado su gestión. “He podido darme cuenta que el personal de MUCAP me tiene aprecio, cariño y respeto, no basado en el miedo a la autoridad, sino inspirado en que me han visto actuar coherente y razonablemente para llevar a la mutual al lugar donde se encuentra hoy”, asegura cuando habla sobre el trabajo realizado hasta el momento. “Como gerente, no se puede pedir más”, agrega.

Eugenia Meza cumple años el 8 de marzo, la misma fecha en que se celebra el Día Internacional de la Mujer. Ella habla de esta coincidencia entre su natalicio y la conmemoración de la lucha femenina como una curiosidad.

Hace 22 años fue nombrada como Gerente General de MUCAP, empresa a la que ha dedicado la tercera parte de su vida. Había ingresado a la institución tiempo antes, cuando la contrataron como Subgerente Financiera en un contexto difícil para las mutuales, con profundos cambios normativos, que requerían una serie de modificaciones internas.

Cuando comenzó su misión a la cabeza de la mutual ya contaba con un recorrido como Subgerente Financiera de la institución. Su currículo también incluía la Gerencia General de Ecoanálisis, la Dirección de Finanzas del Banco Hipotecario de la Vivienda (BANHVI), la jefatura de la Dirección de Entidades Autorizadas del BANHVI y su primer trabajo como Asistente de Economía del Banco Central de Costa Rica (BCCR), entre otros.

No hay duda de que la devoción por la carrera de Economía (que estudió en la Universidad de Costa Rica) fue trazando su experiencia laboral. Sin embargo, más allá del análisis económico, siempre tuvo el deseo de enfrentarse a la solución de un nuevo problema cada día, de afrontar riesgos y ocupar un puesto que implicara toma de decisiones. “Me hacía falta la adrenalina”, comenta.

Cuando la llamaron de MUCAP se alegró, no sólo por la oportunidad profesional que representaba, sino que también le generó una ilusión tremenda tener que dedicarse al tema de vivienda y porque se trataba de una institución con excelente reputación que además había nacido en Cartago, la provincia de sus amores.

“Cuando comencé como Gerente General me recibieron con cierto grado de temor, pero luego hicimos equipo y con mucho trabajo y esfuerzo de parte de todos pudimos llegar a un punto de estabilidad, que fue el inicio de un proceso continuo de fortalecimiento. Al día de hoy sigo teniendo una relación muy fluida, respetuosa y de confianza con mis subalternos. Aunque soy firme y muy estricta, doy confianza y transmito apertura”, comenta.

En la senda del éxito

MUCAP fue la primera mutual creada en Costa Rica, en setiembre de 1970. Actualmente se encuentra en un proceso de transformación digital, para propiciar procesos más eficientes y simplificados en beneficio de los clientes, para que puedan resolver sus gestiones sin salir de sus casas.

Las circunstancias pandémicas hicieron que fuera en el 2021 en que se conmemoraran oficialmente sus 50 años de existencia. La ocasión ha sido perfecta para destacar los logros de solidez financiera, confianza y trayectoria firme que ha tenido durante los últimos tiempos, siempre bajo la gestión de Meza. Doña Eugenia cita éste como uno de los más recientes logros de la institución y recalca la labor de la empresa para facilitar vivienda a los segmentos de menores ingresos y soluciones financieras para la clase media, sin dejar de mencionar los aportes realizados para la protección del medio ambiente, habiendo llevado a la institución a ser la primera entidad financiera en recibir la Bandera Azul Ecológica, convertirse en Carbono Neutro y recibir el galardón también como la primera entidad financiera Libre de Efectivo, otorgado por el Banco Central, reconociendo la labor tendiente a propiciar el sistema de pagos electrónicos.

Al ver en retrospectiva su trabajo, asegura que las mayores dificultades las vivió al principio, en su etapa como Subgerente, cerca del año 1998, cuando las mutuales enfrentaron cambios normativos muy fuertes y empezaron a ser reguladas y supervisadas, lo cual implicó un aumento sustancial en los costos y cambios en gobierno corporativo. Únicamente dos mutuales lograron cumplir con éxito la transformación.

“Fue un gran logro para la institución, sobrellevar ese momento en que se tuvo que

hacer mucho con pocos recursos pero con la necesaria motivación de los equipos de trabajo para dar la milla extra. El haber superado ese obstáculo nos dio confianza para continuar fortaleciendo la organización. Es el logro que más valoro porque le permitió a MUCAP estar donde se encuentra hoy, en excelentes condiciones”, dice.

Desde que comenzó su faena dirigiendo la institución dice nunca haber experimentado un trato desfavorable por su condición de mujer, en términos de salario o de obtener un empleo. “Sí, hay que esforzarse más para lograr convencer a un grupo compuesto mayoritariamente por hombres. Una mujer necesita contar con más datos, evidencias y argumentos para conseguir que se aprueben cosas sobre las que una sabe que tiene razón”.

Se acerca el final de un ciclo

Doña Eugenia afirma que la fecha de su retiro como Gerente General de MUCAP, está cada vez más cerca. Así se lo ha comunicado ya a la Junta Directiva.

Eugenia Meza "Este trabajo es muy absorbente. eso es parte de lo que lo hace tan intenso y tan atractivo, sumado a que uno siente que le está aportando a la sociedad".

No se siente vieja sino que, por el contrario, considera que los años de experiencia la han conducido a un momento en que se encuentra en la plenitud de sus capacidades. Por eso precisamente quiere tener tiempo suficiente para disfrutar de lo que el trabajo no le ha permitido hacer hasta ahora. Desea disfrutar más a su nieta de cinco años, retomar la lectura, la escritura y viajar a rincones que le ilusiona conocer.

“Llega un momento en que uno siente que es tiempo de cambiar. Creo que estoy entrando a una etapa maravillosa de mi vida en la que, más que tener la razón, quiero tener paz y tranquilidad, poder disfrutar de las cosas grandes y pequeñas. Estoy muy satisfecha por lo logrado, no me arrepiento absolutamente de nada de lo que he hecho en la vida, he vivido a plenitud y con intensidad, y eso es lo que me permite ahora sentirme a las puertas de otro momento que también va a ser fantástico; espero que me rinda”, comenta con agradecimiento.

Mientras tanto, doña Eugenia seguirá dirigiendo MUCAP, manteniéndose en constante refrescamiento de conocimientos y, como dice ella, asumiendo y superando nuevos retos, que es algo que ya lleva en su ADN.