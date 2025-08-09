Nueva marca de zapatos llega a Costa Rica

Empresas ADOC da un paso estratégico en su plan de crecimiento con la apertura de la primera tienda PAR2 en Costa Rica, ubicada en el centro comercial Paseo Las Flores.

La incursión en el país no es casual, Costa Rica se ha posicionado como uno de los mercados más dinámicos de la región, con un consumo interno robusto, un ecosistema empresarial activo y un creciente interés por propuestas de valor que combinen diseño, funcionalidad y precio competitivo.

“Costa Rica representa una oportunidad estratégica para la expansión de PAR2. Su mercado está listo para recibir una propuesta que une moda, accesibilidad y una experiencia de compra moderna. Estamos aquí para quedarnos y crecer”, señaló Rodrigo Mora, gerente general de Empresas ADOC Costa Rica.

Proyección regional

Con más de 71 años de trayectoria y operaciones consolidadas en varios países de Centroamérica, Empresas ADOC avanza en un plan de expansión que busca abrir nuevas tiendas PAR2 en los próximos años.

Esta primera apertura en Costa Rica no solo responde a la visión de crecimiento corporativo, sino también a la estrategia de diversificación y fortalecimiento del retail en mercados de alto potencial.

PAR2 es un concepto que une tendencias actuales, comodidad y versatilidad para mujeres, hombres, jóvenes y niños. La tienda en Paseo Las Flores cuenta con un diseño moderno, distribución estratégica y un ambiente pensado para explorar y encontrar el par ideal sin prisa, reforzando una experiencia cercana y atractiva.

Durante agosto, con motivo de la apertura, los visitantes podrán disfrutar de promociones y actividades especiales.