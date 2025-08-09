Revista Perfil

Nueva marca de zapatos llega a Costa Rica

Par2, la marca centroamericana de calzado y accesorios, estrena su primera tienda en Paseo Las Flores con una propuesta versátil para toda la familia y promociones especiales durante agosto.

EscucharEscuchar
Por Shirley Ugalde
Apertura Par2
(Karen Retana/Karen Retana)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
tiendasaperturaszapatos
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.