Moda Perfil: Color, intención y libertad

Vestidos: NNIA Lentes: Ópticas Visión Joyería: Octubre 29 Variedad de bloqueadores SPF 50, bálsamo labial con protección, con y sin color, brillo labial humectante con protección solar: Tabush Dermashop

Looks cómodos y versátiles que fluyen entre la ciudad y la playa, acompañados de zapatos, bolsos, lentes y accesorios que elevan cada propuesta sin esfuerzo.

Vestidos y joyería: NNIA Bolso café: NNia Bolso turquesa: Bandito Lentes Ópticas: Visión Zapatos: Promise (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco para Perfil)

El diseño nacional marca el pulso con prendas únicas, duraderas y llenas de carácter.

Bolso de rayas: del rio Bolso turquesa: Bandito Bolso color cuero: del rio (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco para Perfil)

Mucho color, estampados y joyería invitan a expresarse sin reglas, mientras los esenciales del cuidado de la piel completan el ritual para disfrutar el verano sin consecuencias en la salud.

Zapatos: Promise (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco para Perfil)

Los zapatos abiertos, de diseño cómodo y funcional, se convierten en aliados clave del vestuario de verano.

(Rafael Pacheco/Rafael Pacheco para Perfil)

Sandalias de líneas limpias y materiales ligeros aportan frescura sin sacrificar estilo, y acompañan con naturalidad desde looks relajados hasta combinaciones más pulidas.

(Rafael Pacheco/Rafael Pacheco para Perfil)

Son piezas pensadas para caminar, moverse y disfrutar la temporada con comodidad, sin renunciar a una estética cuidada y actual.

Vestido y joyería: NNIA Bolso: Bandito (Rafael Pacheco/Rafael Pacheco para Perfil)

Créditos

Fotos: Rafael Pacheco G

Stylist: Kevin Núñez Aguilar

BTS: Paula Campos

Producción y dirección creativa: Emma Hernández

Modelos:

Paula Campos

Silvana Garrido

Emma Hernández

Reishely Pinto

Maquillaje: Zulay de la Torre, del equipo de IECSA Súper Salón