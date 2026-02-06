Moda Perfil: Color, intención y libertad

Looks cómodos y versátiles que fluyen entre la ciudad y la playa, acompañados de zapatos, bolsos, lentes y accesorios que elevan cada propuesta sin esfuerzo.
El diseño nacional marca el pulso con prendas únicas, duraderas y llenas de carácter.
Mucho color, estampados y joyería invitan a expresarse sin reglas, mientras los esenciales del cuidado de la piel completan el ritual para disfrutar el verano sin consecuencias en la salud.
Los zapatos abiertos, de diseño cómodo y funcional, se convierten en aliados clave del vestuario de verano.
Sandalias de líneas limpias y materiales ligeros aportan frescura sin sacrificar estilo, y acompañan con naturalidad desde looks relajados hasta combinaciones más pulidas.
Son piezas pensadas para caminar, moverse y disfrutar la temporada con comodidad, sin renunciar a una estética cuidada y actual.
Créditos
Fotos: Rafael Pacheco G
Stylist: Kevin Núñez Aguilar
BTS: Paula Campos
Producción y dirección creativa: Emma Hernández
Modelos:
- Paula Campos
- Silvana Garrido
- Emma Hernández
- Reishely Pinto