“Me cuido por mí” reunió a 170 mujeres de Guanacaste en una jornada de bienestar integral y reflexión

En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, Reserva Conchal en alianza con Voces Vitales llevaron a cabo la 4° edición de “Me cuido por mí”, una iniciativa creada para abrir espacios de escucha, conexión y autocuidado dirigidos a mujeres de distintas comunidades y perfiles de Guanacaste.

La edición 2026 reunió aproximadamente a 170 mujeres en una jornada construida desde la reflexión, el bienestar y la importancia de volver la mirada hacia una misma. A través de conversaciones honestas y experiencias compartidas, el encuentro promovió el cuidado de la salud física, emocional y mental como una práctica cotidiana, humana y necesaria.

Durante el evento se desarrollaron talleres simultáneos enfocados en temas como cambios hormonales, manejo del estrés y conexión emocional, así como espacios de yoga, meditación y movimiento consciente. Además, la agenda incorporó conversatorios sobre salud sexual, cuerpo y bienestar emocional, junto con dinámicas artísticas y participativas orientadas a fortalecer la conexión personal y colectiva.

Entre las especialistas participantes estuvieron la coach Eugenia Gamboa, con el taller “Reduciendo el estrés, conectando con mis emociones”; Marian Paniagua, maestra de yoga, meditación y terapeuta Reiki; y la doctora Yasmin Chotocruz, quien abordó el tema de los cambios hormonales y el climaterio desde una perspectiva cercana, empática y educativa.

Uno de los espacios más significativos de la jornada fue el conversatorio protagonizado por la directora de cine costarricense Antonella Sudasassi y la sexóloga Irene Cerdas, quienes reflexionaron sobre extractos de la película Memorias de un cuerpo que arde y abordaron temas relacionados con la experiencia femenina, la sexualidad y el bienestar emocional desde una mirada abierta y humana.

La agenda también incluyó un taller artístico liderado por la artista Andrea Granados, inspirado en la metáfora de la serpiente que cambia de piel como símbolo de transformación, crecimiento y nuevos comienzos. El encuentro cerró con la presentación de la comediante Esther Lev, quien ofreció un espacio de humor para las participantes, desde una perspectiva humana con una experiencia de vida que refleja resiliencia.

“Este espacio nació desde la necesidad de abrir conversaciones más humanas y honestas sobre el bienestar de las mujeres. Muchas veces no necesitamos que alguien venga a resolvernos la vida o a decirnos qué hacer; necesitamos sentirnos escuchadas, acompañadas y comprendidas. ‘Me cuido por mí’ buscó precisamente recordarnos que nuestro bienestar importa y que cuidarnos es una prioridad cotidiana que impacta nuestra salud, nuestras relaciones y nuestra calidad de vida”, expresó Gabriela Meza, gerente de sostenibilidad de Reserva Conchal.

Por su parte, Wendy Salazar, jefa de sostenibilidad social, destacó que “no tenemos que buscar cuidarnos solo un ratito, sino todos los días. Es gratificante ver cómo este espacio logra conectar con tantas mujeres y generar experiencias que realmente impactan sus vidas”.

Con esta iniciativa, Reserva Conchal y Voces Vitales Costa Rica reafirman su compromiso con la creación de espacios que promuevan el bienestar integral, la escucha, la conexión humana y el fortalecimiento de comunidades más conscientes, cercanas y solidarias.