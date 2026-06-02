Revista Perfil

“Me cuido por mí” reunió a 170 mujeres de Guanacaste en una jornada de bienestar integral y reflexión

La jornada incluyó talleres, conversatorios y experiencias artísticas orientadas a promover conversaciones más abiertas sobre bienestar emocional, salud femenina y calidad de vida.

EscucharEscuchar
Por Shirley Ugalde

Presentado por: Reserva Conchal








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Reserva ConchalSalud femeninasexualidadbienestar emocional
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.