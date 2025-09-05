Revista Perfil

Más allá de cerrar los ojos: sueño, descanso y desconexión real

Aprenda a diferenciar cada uno y a conocer las razones por las que practicar cada uno es indispensable para la salud.

EscucharEscuchar
Por Heilyn Gómez V.

En la era de la hiperconexión, hablar de “descansar” puede significar muchas cosas: dormir ocho horas, tomarse una tarde libre o incluso dejar el teléfono a un lado. Sin embargo, sueño, descanso y desconexión real no son lo mismo, y entender sus diferencias es clave para cuidar la salud física y mental.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
descansosueñodesconexiónsalud

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.