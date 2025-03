Marinera de Quepos alcanza máximo reconocimiento en el Pescadora Billfish Championship

En la edición 2025 del Pescadora Billfish Championship, uno de los torneos más prestigiosos de la disciplina, Josabeth Abarca se alzó con el título de Top Lady Angler IGFA, un reconocimiento que premia la habilidad y experiencia de las mejores pescadoras del mundo.

El torneo, que reunió a 56 equipos y 270 participantes, fue un despliegue de talento y determinación. Durante dos intensas jornadas, se registraron 1,741 liberaciones de peces picudos, además de 12 dorados y 7 atunes, reafirmando la competitividad del evento y el alto nivel de las competidoras.

Para Abarca, este logro es la culminación de años de esfuerzo y aprendizaje. Desde joven, se formó en la escuela náutica femenina y ha forjado su camino en un mundo tradicionalmente dominado por hombres. Su talento en altamar la llevó a sobresalir no solo por su técnica impecable, sino también por su liderazgo en la embarcación Sea Duction.

“Este triunfo significa mucho para mí. Crecí viendo a los mejores pescadores de Quepos y soñando con algún día estar en este escenario. Haber logrado este reconocimiento en mi propia casa, rodeada de tanta pasión y compañerismo, es indescriptible”, expresó la campeona.

El impacto del Pescadora Billfish Championship va más allá de la competencia. Según Jeff Duchesneau, gerente de Marina Pez Vela, el evento es un símbolo de empoderamiento femenino en el deporte. “Este torneo no solo se trata de pesca, se trata de superar límites, forjar amistades y celebrar el poder de las mujeres en el deporte. El reconocimiento de Josabeth como Top Lady Angler es un reflejo del talento, la dedicación y el esfuerzo de todas las mujeres que participan en este evento”, destacó.

Además del triunfo de Abarca, otras competidoras brillaron en sus respectivas categorías. Elizabeth Arn (E&A) fue reconocida como Top Female Angler of the Year – Hook and Hand Division, con 27 liberaciones de pez vela y un total de 2,700 puntos. En la categoría Dorado Grand Champion, Adriana Frinkelstein, a bordo de Miss Behavin, logró un impresionante dorado de 54.1 libras. Mientras tanto, el equipo Stress Reliever se llevó el título de Tuna Grand Champion, destacando las capturas de Connie Balusek (73.1 lb y 49.1 lb), Kimberly Kuykendall (64 lb) y Karen Hall (37.3 lb).

