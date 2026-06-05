Revista Perfil

Lashistas: la carrera de belleza que hoy mueve una de las industrias más demandadas

El arte de colocar pestañas se convirtió en una profesión técnica, especializada y con alta demanda.

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Por Shirley Ugalde







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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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