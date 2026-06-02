Revista Perfil

“La Bella Durmiente” abrirá la temporada del Ballet Nacional

La emblemática obra llega al Teatro Nacional con artistas internacionales, talento nacional y una producción que busca acercar el ballet a nuevas generaciones.

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Por Shirley Ugalde
La bella durmiente, Ballet Nacional de Costa Rica







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TeatroBallet
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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