“La Bella Durmiente” abrirá la temporada del Ballet Nacional

Hay historias que atraviesan generaciones sin perder fuerza. La Bella Durmiente es una de ellas.

El Ballet Nacional de Costa Rica iniciará su temporada 2026 llevando a escena una de las obras más reconocidas y exigentes del repertorio clásico universal, con funciones programadas para el 6 y 7 de junio en el Teatro Nacional.

“Esta obra es reconocida por su complejidad técnica y riqueza escénica. Además, se caracteriza por ser una de las obras más exigentes del ballet clásico. Esta producción busca no solo recrear su magia, sino ofrecer una experiencia que conecte con nuevas audiencias, manteniendo la esencia de la tradición”, Viviana Clare, directora ejecutiva del Ballet Nacional de Costa Rica.

La producción reunirá a artistas internacionales como Laura Barbosa y Eduardo Diez, figuras principales del Ballet de Monterrey, así como al bailarín estadounidense Harold Méndez, integrante del State Street Ballet de Los Ángeles.

A ellos se sumarán diez bailarines del Ballet Nacional de Costa Rica y un cuerpo de baile conformado por jóvenes talentos nacionales seleccionados mediante audiciones, en una apuesta que también busca fortalecer el desarrollo artístico local. La dirección artística estará a cargo de Annia Rosales Surená.

Además, la costarricense Samantha Chukharev volverá a asumir uno de los roles protagónicos en una de las funciones, consolidando su presencia dentro de la compañía.

Más allá del espectáculo, el Ballet Nacional de Costa Rica busca que esta producción se convierta en uno de los eventos culturales más importantes del año, atrayendo tanto a públicos tradicionales como a familias, jóvenes y estudiantes de danza.

“El Ballet Nacional de Costa Rica nació con el fin no solo de llevar la cultura y el arte del ballet a todos los costarricenses, sino ser una compañía que brinda trabajo a los profesionales del área”, afirma Clare.