Los 30 años del hoodie: la prenda que cruzó generaciones

Hay prendas que trascienden la moda, que no necesitan demasiada explicación porque están presentes en los momentos cotidianos de la vida. El hoodie con el logo arqueado de Gap es una de ellas. Este octubre cumple 30 años, y la marca lo conmemora con una activación global que también tendrá su eco en Costa Rica.

Desde su lanzamiento en 1995, el Arch Logo Hoodie se convirtió en una pieza reconocible al instante. Gap no inventó la sudadera con gorro, pero sí logró volverla símbolo. Mientras otras marcas empujaban modas fugaces, Gap apostó por lo esencial: una prenda cómoda, directa y con identidad. Y funcionó.

El hoodie se volvió parte del uniforme urbano. Pasó por campus universitarios, videoclips, salas de ensayo y caminatas sin rumbo. Se volvió cercano. Un básico, sí, pero con historia.

“El Arch Logo Hoodie ha sido un ícono global por décadas, definiendo la comodidad, el estilo y la originalidad”, señaló Jane Pattinson, SVP y Global Head of Design en Gap. “Arraigado en la cultura y reinventado a través de colaboraciones actuales, sigue siendo uno de nuestros diseños más reconocidos a nivel mundial. Nos enorgullece honrar su legado y celebrar cómo continúa evolucionando e inspirando a través de generaciones y geografías”.

¿Qué hace que perdure?

Probablemente su sencillez y constancia. No busca llamar la atención, pero tampoco pasa desapercibido. Tiene ese equilibrio difícil entre lo funcional y lo afectivo. Muchos lo han usado sin pensar demasiado, pero también hay quienes lo recuerdan como parte de un viaje, una mudanza, una época.

El aniversario se celebra este 15 de octubre con una activación especial y un 40% de descuento en la colección de logo. Una excusa para sumarse —o volver— a una prenda que ha sabido quedarse, sin esfuerzo, en la memoria y el clóset de muchos.