Revista Perfil

El precio de la moda que tristemente paga el planeta

En el contexto del Día Mundial de la Tierra, cada 22 de abril, vale la pena recordar que cada prenda que llega a su clóset implica un alto consumo de recursos, en medio de una industria donde la moda rápida agrava el impacto ambiental y la moda sostenible propone un camino más responsable.

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Por Heilyn Gómez V
Moda y sostenibilidad







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Heilyn Gómez V

Heilyn Gómez V

Periodista graduada en la Universidad Federada San Judas Tadeo. Tiene una licenciatura en Comunicación Digital de la Universidad Latina de Costa Rica. Ha trabajado en distintas secciones de La Nación y, actualmente cubre temas para Brand Voice y la Revista Perfil.

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