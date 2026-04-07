El precio de la moda que tristemente paga el planeta

Durante décadas la moda ha sido sinónimo de creatividad, identidad y tendencias. Sin embargo, detrás de las vitrinas coloridas y las colecciones que cambian cada pocas semanas existe una realidad que cada vez preocupa más a científicos, ambientalistas y consumidores: la industria de la moda es una de las más contaminantes del planeta.

Según datos del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), la producción textil genera cerca del 10% de las emisiones globales de carbono, una cifra superior a la que producen juntos los vuelos internacionales y el transporte marítimo.

La magnitud del impacto ambiental de la moda ha sido analizada por múltiples centros académicos. Un estudio del Global Fashion Agenda y la consultora McKinsey & Company, titulado Fashion on Climate, advierte que si la industria continúa produciendo al ritmo actual, las emisiones del sector podrían aumentar más de un 50% para el año 2030, lo que pondría en riesgo los objetivos climáticos establecidos por el Acuerdo de París.

Además, el sector produce enormes cantidades de residuos y consume recursos naturales a gran escala. El problema se ha intensificado con el auge de la llamada fast fashion o moda rápida: prendas baratas, producidas en masa y diseñadas para usarse poco tiempo antes de ser descartadas.

Hoy, el mundo consume más de 80 mil millones de prendas al año, y muchas de ellas apenas se utilizan unas pocas veces antes de terminar en vertederos.

Investigadores de la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, han advertido que el modelo de consumo acelerado de ropa ha reducido significativamente la vida útil de las prendas. Según este estudio, una prenda promedio se utiliza un 36% menos que hace quince años, lo que contribuye al aumento de residuos textiles en todo el mundo.

El resultado es una huella ambiental gigantesca que comienza desde el cultivo de materias primas y continúa durante todo el ciclo de vida de una prenda.

La lógica de la moda rápida: producir, usar y desechar

La fast fashion surgió con el objetivo de acelerar la industria. Las tendencias que antes tardaban meses en llegar de la pasarela a las tiendas ahora aparecen en cuestión de semanas.

Este modelo permitió democratizar la moda, pero también generó una cultura de consumo desechable. Muchas marcas lanzan decenas de colecciones al año, lo que incentiva a los consumidores a comprar más ropa de la que realmente necesitan.

Investigadores de la Universidad de Queensland, en Australia, también han estudiado el fenómeno de la moda rápida y su impacto ambiental. Según sus conclusiones, la caída en el precio de la ropa durante las últimas décadas ha incentivado una cultura de consumo impulsivo, donde muchas prendas son utilizadas menos de diez veces antes de ser descartadas.

El mismo estudio advierte que este modelo productivo genera una presión creciente sobre los recursos naturales, especialmente el agua y las fibras textiles, cuya demanda podría duplicarse en las próximas décadas si no se modifican los hábitos de consumo.

El problema es que cada prenda tiene un impacto ambiental que pocas veces se percibe a simple vista. Desde el cultivo del algodón hasta el transporte internacional, la fabricación de ropa implica agua, energía, combustibles fósiles y químicos.

El impacto ambiental escondido en la ropa

Para comprender la magnitud del problema, basta observar algunos ejemplos concretos del proceso de producción textil.

Agua: producir una sola camiseta de algodón requiere aproximadamente 2.700 litros de agua, equivalente a lo que una persona bebe en dos años y medio.

Tintes y químicos: la industria textil genera alrededor del 20% de las aguas residuales industriales del mundo, debido principalmente al uso de tintes y procesos químicos para teñir y tratar las telas.

Microplásticos: el lavado de ropa sintética libera microfibras que terminan en los océanos; se estima que 35% de los microplásticos marinos proviene de tejidos sintéticos.

Residuos textiles: millones de toneladas de ropa se desechan cada año, muchas veces en países en desarrollo donde terminan acumulándose en enormes vertederos.

Fibras sintéticas: materiales como el poliéster pueden tardar hasta 400 años en descomponerse, lo que prolonga su impacto ambiental durante generaciones.

Incluso prendas tan comunes como un pantalón de mezclilla pueden tardar hasta cuatro décadas en degradarse, dependiendo de los materiales y tratamientos químicos utilizados en su fabricación.

Otra investigación relevante fue desarrollada por el Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT), que analizó el ciclo de vida de distintas prendas. El estudio concluyó que el mayor impacto ambiental de la ropa no solo se produce durante su fabricación, sino también durante su uso, principalmente por el lavado frecuente, el uso de secadoras y el consumo de energía asociado.

Por su parte, un informe de la Universidad de Lund, en Suecia, señala que extender la vida útil de una prenda tan solo nueve meses más puede reducir su huella de carbono, consumo de agua y generación de residuos entre 20% y 30%, lo que demuestra el enorme potencial de las prácticas de reutilización y reparación de ropa.

Elementos contaminantes en la industria de la moda

A lo largo de la cadena de producción existen diversos factores que generan impacto ambiental. Algunos de los más relevantes son:

Tintes químicos

Razón: contienen metales pesados y compuestos tóxicos que contaminan el agua.

Uso: teñir telas y fijar pigmentos.

Fibras sintéticas (poliéster, nylon)

Razón: derivan del petróleo y liberan microplásticos durante su uso y lavado.

Uso: fabricación de ropa deportiva, moda rápida y prendas de bajo costo.

Algodón convencional

Razón: requiere grandes cantidades de agua y pesticidas.

Uso: camisetas, jeans, ropa interior y prendas básicas.

Curtido del cuero

Razón: utiliza químicos como cromo y solventes que pueden contaminar el aire y el agua.

Uso: bolsos, zapatos y accesorios de cuero.

Transporte internacional

Razón: las prendas recorren miles de kilómetros entre producción, distribución y venta.

La alternativa: moda sostenible

Frente a este panorama, cada vez más diseñadores y marcas están apostando por un modelo distinto: la moda sostenible, también conocida como “slow fashion”.

Este enfoque propone reducir el ritmo de producción, utilizar materiales ecológicos, alargar la vida útil de las prendas y promover procesos responsables con el ambiente y con los trabajadores.

En Costa Rica la industria de la moda se encuentra en pleno crecimiento. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)

Entre las estrategias más comunes se encuentran:

Uso de fibras orgánicas o recicladas

Producción local para reducir transporte

Prendas diseñadas para durar más tiempo

Reutilización y reciclaje de textiles

Economía circular en la industria

La voz del diseño sostenible

Para la diseñadora costarricense de moda sostenible Ana María Sandoval, el cambio en la industria no solo es posible, sino urgente.

“La moda sostenible no significa dejar de crear o de disfrutar la ropa. Significa diseñar con conciencia: pensar en los materiales, en la duración de la prenda y en el impacto que tendrá cuando termine su vida útil. Una prenda bien hecha puede acompañar a una persona durante años, y eso también es parte del lujo”, afirma.

Sandoval sostiene que el consumidor también tiene un papel fundamental en esta transformación.

“Cada compra es una decisión ambiental. Cuando elegimos calidad sobre cantidad o apoyamos marcas responsables, estamos enviando un mensaje claro a la industria”.

Recomendaciones para consumir moda de forma responsable

Aunque el problema es global, las decisiones individuales también pueden marcar una diferencia.

Algunas recomendaciones clave son:

Comprar menos y elegir prendas de mejor calidad.

Priorizar marcas que utilicen materiales sostenibles.

Reparar o reutilizar ropa antes de desecharla.

Donar o reciclar prendas que ya no se utilicen.

Informarse sobre el origen y los procesos de fabricación de la ropa.

Vestirse con conciencia

La moda siempre ha sido una forma de expresión cultural, pero hoy también se ha convertido en un campo de reflexión ambiental.

Cada prenda tiene una historia: desde el campo donde se cultivó la fibra hasta la fábrica donde se cosió y el transporte que la llevó a la tienda. Comprender ese recorrido permite dimensionar el verdadero costo de la ropa que usamos.

El interés académico por este tema continúa creciendo. Un informe de la Universidad de Harvard, centrado en consumo responsable, señala que las decisiones individuales de compra tienen un impacto significativo cuando se replican a gran escala. Según los investigadores, si una parte importante de los consumidores optara por prendas de mayor durabilidad y menor impacto ambiental, la industria tendría incentivos reales para transformar sus modelos de producción.

El desafío para la industria y para los consumidores es claro: pasar de una moda rápida y desechable a una moda responsable que respete los límites del planeta.

Porque, al final, la tendencia más importante del futuro podría ser la sostenibilidad.