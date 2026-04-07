Diseño que nace aquí

Producción Emma Hernández
BTS Avril Madriz
Modelo María José Córdoba
Maquillaje y peinado Isabel Segura Paniagua y Rebeca de los Ángeles Camacho Badilla, del Instituto Embelleze.
La moda costarricense no solo está creciendo en visibilidad, sino también en intención: materiales responsables, procesos más conscientes y una narrativa que conecta con el origen de cada prenda.
Más allá de las tendencias, lo que se impone es una forma de crear que valora el tiempo, el oficio y la identidad.
Diseñadores y marcas locales están apostando por colecciones que dialogan con el entorno, rescatan técnicas y proponen una estética que no busca imitar, sino diferenciarse.
Vestir diseño nacional se convierte así en una decisión que trasciende lo estético para convertirse en una forma de apoyar, de elegir y de pertenecer.
Moda costarricense revista Perfil.mov
Vestir diseño nacional es también una forma de contar de dónde venimos.