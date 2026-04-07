Diseño que nace aquí

Producción Emma Hernández

BTS Avril Madriz

Modelo María José Córdoba

Maquillaje y peinado Isabel Segura Paniagua y Rebeca de los Ángeles Camacho Badilla, del Instituto Embelleze.

La moda costarricense no solo está creciendo en visibilidad, sino también en intención: materiales responsables, procesos más conscientes y una narrativa que conecta con el origen de cada prenda.

Blusa LUA Bolso Andrea Kader (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)

Más allá de las tendencias, lo que se impone es una forma de crear que valora el tiempo, el oficio y la identidad.

Blusa LUA Falda Matte (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)

Diseñadores y marcas locales están apostando por colecciones que dialogan con el entorno, rescatan técnicas y proponen una estética que no busca imitar, sino diferenciarse.

Vestir diseño nacional se convierte así en una decisión que trasciende lo estético para convertirse en una forma de apoyar, de elegir y de pertenecer.

Moda costarricense revista Perfil.mov