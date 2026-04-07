Revista Perfil

Diseño que nace aquí

La moda costarricense reafirma su lugar con propuestas que combinan identidad, sostenibilidad y una mirada contemporánea sobre lo que significa vestir hoy.

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Por Shirley Ugalde
Moda costarricense
Poncho Casablanca Blusa LUA Pantalón Vita Purísima (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco para Perfil)







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ModaCosta Rica
Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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