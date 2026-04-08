Revista Perfil

“El mejor residuo es aquel que no se genera”

Reciclar es fundamental, pero la conversación ya no puede quedarse ahí. Detrás de cada envase hay una decisión de compra, una cadena humana que depende de que ese material llegue bien separado y una oportunidad real de reducir el impacto desde casa.

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Por Shirley Ugalde
Revista Perfil, informe sobre reciclaje







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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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