Hay decisiones que parecen pequeñas: elegir entre una botella u otra, guardar un envase o descartarlo, enjuagarlo o dejarlo así. Son gestos casi automáticos, cotidianos, que rara vez se cuestionan.

Y, sin embargo, en esos momentos se define el destino de miles de toneladas de residuos.

Costa Rica genera cerca de 4.500 toneladas de desechos al día. Una cifra que se repite en informes, pero que cuesta imaginar en la vida diaria. ¿Dónde está todo eso? ¿En qué momento se acumula? ¿En qué punto deja de ser útil y se convierte en desecho?

La respuesta no está solo en los rellenos sanitarios ni en los camiones recolectores. Está mucho antes. En la compra. En la forma en que consumimos. Porque el residuo no nace cuando se bota. Nace cuando se elige.

Luis Miguel Araya Rodríguez, coordinador de proyectos ambientales de Fundación Aliarse, lo resume en una frase que cambia el enfoque completo: “El mejor residuo es aquel que no se genera.”

Rodríguez hace un llamado a la conciencia. A detenerse un momento frente a lo que compramos y preguntarnos si ese objeto tendrá un segundo uso o si su historia terminará en cuestión de horas.

Reducir, en ese sentido, no es una tendencia. Es el primer paso.

Pero incluso cuando el residuo ya existe, todavía hay algo que se puede hacer con él.

Desde la perspectiva de gestión de residuos, una buena parte de lo que sale de un hogar podría reincorporarse a la cadena de valor: plásticos como PET, PP y HDPE; papel y cartón limpios y secos; vidrio de botellas; metales como aluminio; e incluso algunos envases como el tetra pak.

El problema es que ese potencial se pierde con facilidad.

Un envase con restos de comida, un cartón húmedo o una bolsa mezclada pueden hacer que todo deje de servir. En ese punto, lo que pudo aprovecharse termina descartado.

“Más que solo separar residuos, el verdadero reto está en entregarlos en condiciones adecuadas para su valorización”, explica Araya.

La diferencia entre un residuo útil y uno que no lo es puede ser tan simple como un enjuague a tiempo.

“Separar correctamente deja de ser solo una acción ambiental: es un acto de corresponsabilidad social.”— Luis Miguel Araya Rodríguez

Hay otra parte de esta historia que casi nunca se cuenta. Y es que de la basura solemos olvidarnos una vez que colocamos las bolsas en la acera. Lo que sucede después no parece preocuparnos. Para dónde va, ¿en qué condiciones llega esta basura al botadero? Son preguntas que pocas veces nos planteamos. Pero la realidad es que cuando una bolsa sale de casa, no desaparece, solo cambia de manos.

En Costa Rica, cientos de personas trabajan en la recuperación de materiales. Muchas de ellas en condiciones difíciles, con ingresos que dependen directamente de lo que logran rescatar. En esa cadena hay familias, comunidades y, en muchos casos, mujeres que sostienen sus hogares a partir de este trabajo.

“Detrás de cada residuo recuperado hay una persona”, insiste Araya.

Y esa idea obliga a mirar el reciclaje desde otro lugar.

Un envase limpio puede convertirse en ingreso. Uno contaminado pierde su valor. Lo que para una persona es un gesto mínimo, para otra puede ser la diferencia entre aprovechar un material o descartarlo.

Reciclar bien, entonces, no es solo una práctica ambiental. También es una forma de reconocimiento y solidaridad.

El problema es que muchas veces ese esfuerzo se desdibuja. Hay hogares que separan con cuidado, pero luego ven cómo todo se mezcla en un mismo camión. Esa imagen desincentiva, genera dudas.

La explicación, en muchos casos, es logística. No todas las municipalidades cuentan con rutas diferenciadas, y la separación vuelve a realizarse en los centros de acopio.

Eso no hace inútil el esfuerzo en casa. Lo hace más necesario.

(cortesía/Cortesía)

Volver al inicio es inevitable

Antes de separar, antes de reciclar, antes de pensar en bolsas o contenedores, está la decisión de compra.

Araya lo plantea en términos simples: conocer qué materiales se pueden recuperar en el entorno cercano permite tomar decisiones más responsables.

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No se trata de eliminar todos los residuos —eso no es realista—, sino de reducirlos cuando sea posible. Elegir un refresco en presentación retornable en lugar de varios envases pequeños. Evitar empaques que no tienen salida, como es el caso de los polilaminados que utilizan las galletas o snacks. Y en lugar de eso, optar por materiales que sí podrán reinsertarse en la cadena como el vidrio, el plástico y el cartón.

Son decisiones pequeñas. Pero acumuladas, cambian el panorama.

Tal vez reciclar no se siente como una acción determinante. Pero hay algo que sí cambia cuando se mira con más atención: el recorrido de lo que usamos.

Un envase no termina cuando se desecha. Pasa a otra etapa, a otras manos, a otra historia. Y en ese recorrido, lo que hacemos —o dejamos de hacer— importa. Reducir cuando se puede. Elegir mejor. Separar bien.

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Sí• Plásticos de botellas y envases• Tapas y plásticos duros• Latas y aluminio• Envases tetra pak• Papel, cartón y vidrio No• PVC• Papel higiénico, pañales y toallas sanitarias• Aerosoles• Baterías• Electrónicos• Residuos hospitalarios o fármacos

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No es perfecto. No es inmediato. Pero es una forma concreta de participar en algo más grande.