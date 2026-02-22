Dos findes de semana para disfrutar de La Sabana

Este fin de semana La Sabana tuvo un ambiente distinto: más gente caminando, música al aire libre y aromas que invitaban a quedarse un rato más. Era el inicio del FoodFest 2026, que continuará el próximo sábado 28 de febrero y domingo 1 de marzo como un plan simple y relajado para disfrutar el verano en la ciudad.

Durante cuatro días, el parque se convierte en un punto de encuentro donde la gastronomía, la música en vivo y el ambiente familiar se mezclan en un espacio pensado para recorrer sin prisa.

En el escenario principal se presentarán reconocidos solistas y bandas nacionales como Jorge Chicas, Karina Severino y Marco Jara, Isaac Morera, Dirty Jack, Tapón, La Kuarta, Café con Leche, Dynamo, Son de Calle, Banda Chiqui Chiqui, Colectivo Manteca y Gaviota, reafirmando el compromiso del festival con el impulso al arte y la música nacional. (cortesía)

La propuesta reúne más de 30 food trucks con opciones que van desde cocina costarricense y latinoamericana hasta sabores internacionales como el libanés, peruano o mexicano, en un formato informal que invita a probar y compartir.

Además de la oferta gastronómica, el festival incluye un mercadito con emprendimientos locales donde se pueden encontrar productos artesanales, repostería, accesorios y artículos para mascotas. También hay zonas de descanso, espacios tipo picnic y actividades para niños, lo que lo convierte en un plan sencillo para disfrutar en familia o con amigos.

(cortesía)

La programación musical acompaña toda la jornada con presentaciones de artistas y bandas nacionales, mientras que el ambiente relajado y al aire libre hace del parque un lugar ideal para pasar la tarde y quedarse hasta la noche.

El festival se realiza en horario de 11:00 a.m. a 10:00 p.m. los sábados y 11:00 a.m. a 9:00 p.m. los domingos, con entrada gratuita y abierta a todo público. La recomendación es asistir con ropa cómoda, protección solar y disposición para recorrer con calma uno de los espacios verdes más emblemáticos de San José.

Más que un evento puntual, FoodFest se ha convertido en una tradición de verano que transforma La Sabana en un lugar para reunirse, comer bien y disfrutar la ciudad de una forma distinta.