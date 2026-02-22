Revista Perfil

Dos findes de semana para disfrutar de La Sabana

Gastronomía, música y ambiente familiar se combinan en un festival que comenzó este fin de semana y seguirá el próximo con decenas de food trucks, emprendimientos locales y un plan sencillo para disfrutar al aire libre.

Por Shirley Ugalde
Festival de comida en La Sabana
