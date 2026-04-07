Revista Perfil

Cuidar también implica saber parar

Detrás del cuidado hay vínculos, decisiones y límites que rara vez se hablan. Abrir esa conversación puede marcar la diferencia entre sostener el proceso o romperse en silencio.

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Por Shirley Ugalde
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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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