Chiky ya no se ve igual por arriba y por abajo

Hubo un momento —finales de los años 80— en que Chiky se explicaba con una frase simple y memorable: “Si la ves así es por arriba, si la ves así es por abajo… y así ya no la ves”. La campaña jugaba con la idea de una galleta idéntica desde cualquier ángulo, hasta que el mordisco la hacía desaparecer. Durante años, esa imagen quedó grabada en la memoria de quienes crecieron con ella en la lonchera o el recreo.

Hoy, décadas después, esa lógica se pone en pausa y Pozuelo se permite un cambio para dialogar con el presente y con nuevas formas de consumo cultural.

La edición especial inspirada en Stranger Things introduce un sello visible directamente en la galleta: el logo de la serie y figuras de algunos de sus villanos.

El detalle parece pequeño, pero detrás de ese gesto hay una lectura del momento cultural. El equipo de Pozuelo partió del interés de las audiencias jóvenes por experiencias inmersivas.

El acercamiento con Netflix inició en diciembre de 2024, con Chiky como carta de presentación. El argumento fue claro: unir una marca global con una marca local líder permitiría tender un puente entre cultura pop y consumo cotidiano. El proceso incluyó talleres de co-creación, evaluaciones sensoriales y validaciones directas con Netflix antes de escalar a producción.

Como resultado, Chiky obtuvo exclusividad en la categoría de galletas, mientras la franquicia de Stranger Things amplió su presencia en un mercado con alto nivel de conexión juvenil.

La edición especial de Chiky se produjo en la planta de Pozuelo en La Uruca, en Costa Rica, con cerca de 59 millones de paquetes destinados tanto al mercado local como a Centroamérica.

Ese sello visible implicó ajustes reales en la fábrica. La edición especial requirió cambios en la galleta, la cobertura y el empaque. Por primera vez, un solo producto integró cinco moldes distintos: uno con el logo de Stranger Things y cuatro con villanos del Upside Down. En la línea de producción, el principal reto fue alternar esos moldes de forma constante, además de desarrollar una arquitectura visual completamente distinta para el empaque.

Promoción de regreso a clases

Como parte de la segunda fase de esta colaboración, Chiky lanzó una promoción que sortea 1.800 artículos coleccionables de edición limitada, entre mochilas, loncheras y cartucheras inspiradas en el Upside Down y fabricadas por Totto.

Para participar, los consumidores deben comprar productos Chiky identificados con la promoción, específicamente las presentaciones Chiky Chocolate y Chiky Chips, y registrar los códigos únicos que aparecen en los empaques en el sitio oficial www.chikystrangerthings.com.

Cada código ingresado incrementa las probabilidades de ganar uno, dos o incluso los tres artículos. En puntos de venta ya se encuentran disponibles los paquetes individuales con esta identificación.

Los ganadores se anuncian semanalmente, cada lunes, en las redes sociales de la marca, hasta el 16 de marzo. Así, la galleta que muchos recuerdan intacta se permite cambiar por un rato y extender su universo más allá del empaque, conectando memoria, cultura pop y experiencia cotidiana.