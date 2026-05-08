Revista Perfil

Caminar Costa Rica, paso a paso: el viaje que transforma

No es un viaje para apurarse ni para tachar de una lista. Es una experiencia que se construye en tramos, entre encuentros inesperados, esfuerzo real y una sensación persistente de estar descubriendo algo que va mucho más allá del paisaje.

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Por Shirley Ugalde
Camino Costa Rica







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Shirley Ugalde

Shirley Ugalde

Periodista graduada de la Universidad de Costa Rica. Durante 10 años editó una revista de gastronomía y turismo.

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